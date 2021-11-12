姚焯菲唱Live炒熱氣氛　文凱婷冇錢出騷都肯唱

《聲夢傳奇》一班人氣偶像，包括「國民初戀」Chantel（姚焯菲）、Yumi（鍾柔美）、Archie（冼靖峰）、Rock（何晉樂）和Aeren（文凱婷）今晚（12日）到中環出席活動，Chantel獻唱《原來談戀愛是這麼一回事》和《戀愛預告》，緊接Yumi獻唱《下一站天后》和《狂野之城》炒熱現場氣氛。

Archie、Aeren 和Rock齊聲表示個多月來忙於拍劇關係，少了唱歌機會，Archie希望多唱歌藉此練大膽量，Aeren揚言鍾意唱Live，聽到觀眾反應感覺興奮：「之前拍劇放午飯時間我哋就大聲唱。」Rock表示在後台聽到其他前輩獻唱時，發覺原來無論任何場地都可以做演唱會。Archie覺得無論場地大小，多少觀眾都好，只要有表演機會，每次出騷都有成長。問到寧願拍劇定出騷搵錢，他說：「覺得做新人，有機會都想試吓！覺得拍戲練到表情，對唱歌都有幫助。」Aeren自覺對所有事物都感覺新鮮：「始終我哋係唱歌比賽出身，對唱歌熱誠會多啲，任何時候都想唱，有冇錢都唱。」

繼炎明熹有自己新歌後，輪到誰有自己單曲，他們都表示不知情，Aeren笑着指着兩位男生說：「應該佢哋兩個。」Archie和Rock都表示恨有自己歌，希望令大家更了解他們。