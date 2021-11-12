「翻版炎明熹」Marf被許廷鏗睇中　連姜濤都Like！

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》昨晚（11日）播出第九集，過程緊湊高潮迭起。當中去年《造星III》進身20強的方芷欣（方方），與19歲「翻版炎明熹」邱彥筒（Marf）正面交鋒。雖然方方傾盡全力跟團隊跳唱《Mulan》，但卻被評判朱栢康指若以個人演出來計算，略為遜色。

相反，Marf出場表演跳舞《Pass That Dutch》氣勢如虹，身穿背心的她表現超水準，炒熱全場氣氛，連評判團亦看得手舞足蹈。導師許廷鏗更不避嫌大讚她跳得又唱得，Donald、朱栢康亦忍不住大讚，所以最終她獲得三盞燈全票勝出，直入60強，成為許廷鏗的組員。方方則跌入復活區忍不住落淚，跳舞隊友即上前安慰。

早於Marf在首輪面試時，已甚得許廷鏗和梁祖堯垂青，於她獻唱後，Alfred直言「I like you」。挑戰演技時梁祖堯亦開腔大讚。而節目監製花姐（黃慧君）亦一直看好Marf的潛質，曾揚言：「質素唔錯，綵排好得人驚，到第二日改到好好，本身佢潛力好大唱歌又得、跳舞又得。個樣又有性格，身形又唔錯，所以我覺得佢幾好。」

獲姜濤Follow社交平台

年僅19歲的Marf是一名獸醫護士，性格開朗形象野性，其社交平台不少美照，反映到她真實個性的一面。雖然鏡頭前一個齊陰頭被指為「翻版炎明熹」，但她曾經試過分界造型，效果則較為少女。連男團MIRROR成員姜濤亦有Follow佢社交平台，可見她的魅力非同凡響。