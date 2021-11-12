同舊情人久別重逢，昔日嘅情意同慾念好容易又湧起，就好似日本AV嘅《再見情人系列》咁，就算男女主角冇見10年，重逢之後亦一樣會難掩衝動，咁點算好？梗係上床重溫舊夢啦！

久旱逢甘露

喺SOD出品嘅《與20年前的男友重遇瘋狂三天》中，佐田茉莉子已嫁為人妻，而且生活富裕，可惜被老公冷落，令佢悶悶不樂。有一日，佢喺街上重遇20年前嘅舊情人涼介，雖然對方已經變成大叔，但係茉莉子一啲都唔介意，仲請涼介返屋企把酒談心。原來茉莉子嘅老公要出外公幹幾日，所以佢同涼介就喺屋企為所欲為，一齊煮飯又一齊沖涼，好似新婚夫婦咁，不知幾咁溫馨！當然茉莉子仲有目的，就係太耐冇上過床，所以不停向涼介求歡，雖然涼介已經年紀一把，但係雄風依然不減，令茉莉子高潮迭起。

調皮小情人

喺h.m.p推出嘅《10後再遇兒時好友》入面，北村趁放假幾日返鄉下探親，兒時好友沙月惠奈就邀請佢返屋企食飯敍舊，期間佢哋講咗好多往事，令兩人嘅回憶返晒嚟，北村更坦言好鍾意惠奈，而惠奈亦坦白話對北村一直有好感，就係咁，兩人由錫錫開始，繼而上床享受快感！之後，惠奈呢位調皮妹就成日挑逗北村，例如拉對方去梳化睇電視，睇睇吓就嚟吹奏一曲。而喺北村離開之前，二人仲瘋狂激戰，砌到難捨難離。

領教床上功夫

S1推出嘅《10前天真學生的真面目》，講述正浩喺一間咖啡店重遇以前教過嘅女學生乙白沙也加，10年冇見，阿妹大個女又靚女，令正浩眼前一亮，而沙也加見番老師亦相當高興。由於佢將會去見工，於是向正浩請教一下面試技巧，仲帶對方去附近嘅酒店，原來佢嘅目的唔係請教，而係想領教一下正浩嘅床上功夫至真！沙也加向正浩施展各種挑逗技巧，令正浩爽到不得了，就連老婆都拋諸腦後，繼而同阿妹瘋狂激戰起嚟，結果兩人大戰多個回合，正浩差啲畀沙也加榨乾晒呀！

簡評

能夠重遇舊情人，有時都幾開心，而今日為大家介紹嘅作品就以此為主題，而且仲引伸到重新發展埋床上關係添！喺3部作品中，本仙最鍾意佐田茉莉子主演嘅《與20年前的男友重遇瘋狂三天》，因為茉莉子呢位人氣美熟女身材好又有魅力，喺床上亦表現得技巧純熟又飢渴主動，更重要嘅係佢同中年大叔做對手表現得相當有默契，相處甜蜜又融洽，將重遇舊情人呢個主題演繹得相當出色！