為配音自毀形象！游嘉欣執輸行頭崩潰爆喊

無綫於今年5月推出綜藝節目《好聲好戲》大受歡迎，為延續熱潮，讓年輕人有機會踩入配音室，近距離接觸配音行業，無綫早前特意在數千名16至30歲的參賽者中，精挑細選20名精英，並安排他們參加由黃鳳英及18名無綫專業配音員，用心打造的一連串課程。為了讓觀眾也能更深入了解廣東話配音的「奧秘」，無綫將相關課程剪輯成5集的《聲級學堂》，並將於11月20日播出。

為了增加節目趣味性，並更貼近年輕人口味，無綫專誠找來4位年輕藝人，包括丁子朗、游嘉欣（游游）、郭柏妍及劉頌鵬，拍攝一系列「配音模片」供導師及學員們當作教材，包括「韓文嗌交大法」、「日文調情大法」、「打鬥大法」、「吐血身亡大法」、「呼吸大法」以及「表情放送大法」等，所有教材均極盡視聽之娛，務求能令學員以歡愉的心情汲收海量專業知識。

丁子朗、游游、郭柏妍及劉頌鵬在教材中齊齊施展「變臉」大法，自毀靚仔靚女形象，以超誇張表情演繹自度表情「傻笑」、「心痛地哭」、「難過地哭」、「奸笑」、「無奈地哭」等多種複雜情緒，演繹時甚為爆趣。

分享拍攝趣事

問到丁子朗及游游拍攝時有否遇到甚麼趣事，游游笑指由於自己「執輸行頭，慘過敗家」，故此拍攝期間一度𢱑爆頭：「做唔同表情嗰部份，真係諗爆頭，因為可以做嘅都畀人做晒，惟有做崩潰爆喊嘅表情，都幾難㗎。我其實都好心急想睇吓自己做成點，暫時睇相都可以接受啦。」至於丁子朗則說：「好好玩呀，平時拍戲好少可以將表情做到咁誇張，今次好似做番平時做戲嗰啲練習咁，所以都做得好舒服。」