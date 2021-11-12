美國四仔界有兩位口愛達人，佢哋就係Vanna Bardot同Natalia Starr。（互聯網）

口愛可謂四仔嘅指定動作，尤其係經典電影《深喉》出現後，口舌功夫便成為四仔迷品評演出嘅重點之一，喺美國四仔界就有兩位口愛達人，佢哋就係Vanna Bardot同Natalia Starr，今次嚟個舌技比併，睇吓邊個能夠成為舌后啦！

鍛煉深喉絕技

為演出四仔，脫星可以付出幾多？Vanna Bardot就話佢花咗好多時間同努力去鍛煉深喉絕技！嚟自美國邁阿密嘅佢，自細喜歡跳芭蕾舞，因此練出超柔軟嘅體質，不過高中時因為受傷，而被迫放棄芭蕾夢，卻喺養傷時睇得太多四仔，對演出四仔產生興趣，尤其係對深喉演出情有獨鍾，夢想成為脫界一員。

高中畢業後，為咗搵快錢，佢開始成人直播工作，及後獲脫星經理人事務所邀請加盟四仔界，2018年出道並推出處女作，一圓脫星夢。雖然有索樣，但係身材並唔突出，所以初時發展平平，及至改用現時藝名，並為Evil Angel演出《Hookup Hotshot: Sex Tapes #7》後，憑住一招深喉絕技，令佢成功上位，更成為新一代口愛脫星。

Vanna Bardot

出生日期：1999年2月3日

身高：162cm

三圍：32C-24-32

長舌迎戰男優

相對Vanna Bardot嘅出道經過，Natalia Starr可以話係相當順利。喺波蘭出生嘅佢，7歲隨父母移居美國，後來喺家姐Natasha Starr帶契下入行，而佢同家姐一樣，擁有迷人嘅樣貌及身材，故此好快就喺四仔界成名。

其實佢本身係一位人氣超高嘅裸模，除咗擁有東歐女郎嘅氣質外，玲瓏浮凸嘅身材更係誘人，尤其一對激凸渾圓嘅車頭燈，輕易成為男士嘅焦點。出道之後，佢深明單靠外表係好難喺四仔界站穩陣腳，於是佢努力鍛煉口技，2013年為Naughty America演出作品《My Sister's Hot Friend》，更成為佢事業嘅轉捩點，當中佢以長舌迎戰男優嘅重量級兵器，猶如靈蛇般嘅舌技，可謂技驚四座！自此Natalia Starr不但成為四仔界嘅口愛達人，而佢嘅口舌演出，更被四仔迷視為經典。

Natalia Starr

出生日期：1993年3月22日

身高：176cm

三圍：34D-26-34

第1回合

鬥技巧

話明係口愛王者之爭，梗係要比併佢哋嘅口技啦。如果純粹從技巧上出發嘅話，兩者均有其獨到之處，Vanna Bardot最拿手係深喉吸啜，須知美國男優支雪茄相當有分量，能夠做到呢種演出，絕對係功力深厚。Natalia Starr則憑天生長舌迎戰男優，動作靈活又有速度，吞吐間更發出「雪雪聲」，舌技同樣相當厲害。

第2回合

鬥演技

四仔脫星點解要鬥演技？因為口愛演出要表情搭夠，四仔迷至睇得興奮。講到演技，Natalia Starr就比Vanna Bardot更勝一籌，事關Natalia Starr不但表情豐富，而且演得夠投入，興奮時表情夠銷魂迷人，被進攻時表情夠肉緊。不過隨住Vanna Bardot嘅演出經驗愈嚟愈多，佢未來嘅演出同樣值得期待。

第3回合

鬥獎項

講到獎項，Natalia Starr雖然人氣超高，更先後喺AVN及XBIZ頒獎禮獲得「最佳新進脫星」、「最佳美乳」、「最受歡迎脫星」等提名，但係始終同獎項無緣。反而出道3年嘅Vanna Bardot，喺今年嘅AVN頒獎禮奪得「最佳個人性愛演出獎」，所以呢個回合勝出。

各具特色

Vanna Bardot同Natalia Starr為現今美國四仔界口愛脫星代表，只係前者憑住後天努力，鍛練出深喉絕技之餘，床技亦相當出色。至於後者則憑天賦而成為口愛達人，演出賞心悅目。究竟後天努力吸引啲，定係天賦本錢更令人着迷呢？相信每個人都有自己嘅答案。