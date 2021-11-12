蘇志威被Scooby冧功俘虜　劉小慧認定亡犬轉世

「得閒修女」劉小慧視愛犬Scooby為「小四」，見老公蘇志威被濕吻舔勻全身，被冧到如日日沐浴初戀中，但她卻沒半點呷醋，皆因多得牠的出現，令另一半更黐家，且深信輪迴轉生之說，認定Scooby就是亡犬「小腳板」的化身，有緣遇上只為再續人狗情未了。

劉小慧帶同標準貴婦狗Scooby於飛鵝山的千萬豪宅受訪，愛犬體重及高度等同6、7歲的小朋友，全身毛茸茸，樣子超可愛，恍如變大了的《花生漫畫》狗主角Snoopy。而狗狗對蘇志威（蘇老闆）表現癡纏，眼神從不離開主人外，又不停送上法式濕吻及熊抱，令他冧到面露罕見的「初戀Feel」笑容。

小慧表示：「Scooby特別黐我老公，兩人依邑到做『小三』嗰隻貓都要隨屋排泄洩憤，老公以前唔係成日喺屋企，但為咗陪隻狗多咗留家，仲試過遲到返工，我哋養過咁多隻狗，未見過佢會幫狗梳毛。」蘇老闆讚Scooby冧功一流：「佢朝朝都會跳上床錫醒我，我去到邊都黐住我腳邊，佢真係好得意。」

她覺得和Scooby邂逅是緣分的安排，記得為高加索愛犬Bear Bear舉行水療火化時，在最傷心之際，狗殯儀的店長「胖胖」安慰她：「隻狗竟然識用手搭住我，覺得呢種標準貴婦狗好有靈性，咁啱朋友有狗BB送畀我，就係同胖胖一樣品種嘅Scooby。」她又指會用300%愛Scooby，全因深信是過世的古代長鬚牧羊犬「小腳板」的轉世，又說：「我對『小腳板』好慚愧，覺得對佢係最好，佢『離開』時，我叮囑佢記得下世返嚟搵媽媽，而Scooby 細個時個樣、感覺同『小腳板』係一模一樣嘅。」

蘇老闆就讚Scooby有12歲小朋友智商，超聰明到識撳鐘仔代替說話：「佢想出街同食飯時就撳唔同色嘅鐘仔，一次都冇撳錯色。佢又鍾意玩波波，不過唔係狗玩波，係狗玩人，因為掟到佢覺得啱玩先肯停。」

Scooby小資料

品種：標準貴婦狗

性別：雄性

年齡：11個月

體重：50幾磅

身價：5至6萬元

注意事項：要提供足夠空間給狗隻走動，需要主人多陪伴。每個半月到美容院剪毛，食有機生肉糧及寵物保健品，每月花費逾6千元。