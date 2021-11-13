【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十月初九乙丑金滿日

吉時：上午5時至7時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至7時、下午1時至3時

宜：理髮、飾牆、會友

忌：栽種、放水、治喪

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：2、3、7、9

幸運顏色：紫

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座

凡事想多一步，有助擺平生活上的各種難題。

金牛座

忙於處理自己的事，容易忽略另一半的感受。

雙子座

破財的速度比想像中快，是時候節省開支了。

巨蟹座

人緣不錯，多出外走走，易結識一些新朋友。

獅子座

財運好轉，或有筆意外收入，令你喜出望外。

處女座

抽空看看書，易得到啟發，有利個人成長。

天秤座

瑣事纏身，無暇顧及感情事，小心激怒伴侶。

天蠍座

貴人運強，跟身邊人相處得不錯，生活愜意。

人馬座

心情鬱悶，不妨找個自己信得過的朋友聊聊。

山羊座

處理感情事揮灑自如，沒甚麼問題能考起你。

水瓶座

切忌知少少扮代表，以免講多錯多惹上麻煩。

雙魚座

太過低調不利人際關係，對事業有負面影響。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）豬 桃花旺

（跌）牛 易破財

鼠

趁周末出席社交活動，可望盡興而歸。

牛

財運差，大額投資易損手，勿輕舉妄動。

虎

精力旺盛，不管做甚麼事均游刃有餘。

兔

待人接物忌剛愎自用，否則會惹上麻煩。

龍

很多事需兼顧，手忙腳亂，要善用時間。

蛇

溝通力強，利見客傾生意，成事機會高。

馬

春風滿面，向傾慕者示好，可拉近關係。

羊

是日沖煞，處事要果斷，切忌拖拖拉拉。

猴

好運相伴，行事效率高，易獲伯樂提攜。

雞

士氣高昂，工作表現佳，回報勝過預期。

狗

支出多，令你始料不及，節約刻不容緩。

豬

桃花運甚佳，已有伴侶者迎來甜蜜一天。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

12星座養生方法（下）

天秤座：排毒養生

愛美的天秤座，每天都要多吃綠色蔬菜及水果，少吃含添加劑及防腐包裝的食物，多飲水及做運動排汗，減少體內毒素積聚，可以免於生病，防止早衰，更有助延年益壽。

天蠍座：照顧好子宮

現代人都喜歡吃多甜、冰凍、寒涼的食物，如果經常手腳冰冷的你，表示子宮也同樣冰涼，想生孩子的話，更要改變飲食習慣，尤其是戒食白沙糖，照顧好生殖器官，這對天蠍座是非常重要的。

人馬座：修行生活

學習透過生活中所產生的煩惱或痛苦過程中成長，逃避不是解決問題的方式，一切都是必經過程，每個問題都是生命的課題，目的就是尋找及成就自己真實的本性。

山羊座：大笑放鬆

每當大笑的時候大腦神經會有放鬆一刻，從而使大腦有更多休息的時間，而且更可以加速血液循環。如果能夠由衷發笑，效果可以持續更久，有利健康。

水瓶座：放空腦袋

當覺得生活枯燥乏味、心情煩躁，可嘗試將手中的事情暫時放下，把煩惱暫時拋諸腦後，出去散散步，看一場電影，吃一頓豐富的，做自己想做的事，將腦袋放空，甚麼都不想，甚麼都不要去擔憂，全情投入當下的一刻裏面。

雙魚座：熱水泡腳

每晚用熱水泡腳，不但可以緩解一天的疲勞，更有助於睡眠，一面泡腳一面按摩，效果會更佳，可提高人體免疫能力，在寒冷天氣裏多泡腳會是最好的養生保健。