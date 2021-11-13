古巨基閉關2年復工響頭炮　群星唱好無綫跨年騷

年底跨年騷必是巨星晒冷之黃金機會，無綫強勢請得閉關2年的古巨基首度出山，夥拍「完美CP」周慧敏及「好聲音」李克勤等巨星雲集中環開唱，跟落實於西九演出除夕騷的男團MIRROR隔岸打對台，以集體回憶力撼至強人氣。

香港疫情緩和下，演藝娛樂活動逐漸回歸，東網收到消息無綫正密鑼緊鼓籌辦除夕跨年騷，之前誤傳無綫未能投得西九文化區藝術公園復辦的倒數大型活動製作權，結果由ViuTV負責製作，並安排人氣男團MIRROR參與演出，事實無綫今年會繼續與製作公司、內地平台和央視頻攜手再次舉辦跨年晚會，演出巨星陣容鼎盛，亦是疫情下容納超過15,000 人的最大型演唱會。

據知無綫有份主辦的《香港最美的夜2021 跨年演唱會》將於除夕晚假香港中環海濱活動空間舉行，有關方面早就向各大唱片公司廣發英雄帖，演出單位超過30組嘉賓以上， 群星拱照，落實演出有古巨基、李克勤、周慧敏、「聲夢」人氣學員等，而「歌神」張學友、陳奕迅、容祖兒、Twins、譚詠麟、郭富城、草蜢、陳慧嫻、莫文蔚、林子祥等正在洽商中。古巨基自從兒子出世後，他就閉關休息，雖然無間斷的真人騷、商演、廣告邀約， 但他全部推掉，停工2年終選擇除夕晚會作為復工的頭炮，「基」迷都引頸以待。

為香港復甦作一個起始點，無綫着意為香港市民打造一個大型集體回憶演唱會，當晚還有無人機在璀璨維港夜空表演，讓業界與市民一起狂歡倒數同慶，迎接新年。去年他們搞的跨年騷就空前成功，晚會同步在線人數高達2.8億人次，香港有多達150萬人次觀看。

無綫今次有份主辦製作的跨年騷，跟ViuTV製作的除夕晚會無可避免撼到正，兩個都是戶外大型演唱會，不過無綫在中環海濱活動空間，預算可容納15,000觀眾，不但比紅館座位多，亦比ViuTV在西九文化區的3,580個座位多出幾倍。西九的門票以抽獎形式免費派發，而無綫的海濱騷則採取售票方式，演唱會門票收益扣除成本將予以一個份額捐給從事「香港現場演出及製作行業協會」。ViuTV除了有MIRROR，還有Gin Lee、AGA、許廷鏗等助陣；而無綫方面參與演出巨星歌手更是空群而出，陣容聲勢絕對是近年罕見。