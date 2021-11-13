SmarTone「5G網速擂台」登陸apm　親身體驗SmarTone 5G極速上下載

【營業資訊】SmarTone 5G 網絡全港覆蓋至廣，獨有的 5G Max 技術，透過人工智能及基頻實時處理兩大優勢，配合愛立信網絡超強化技術，提供至佳網絡體驗。為讓大眾可親身體驗 5G 與 4G 速度分別，兼感受全港 No. 1 的 SmarTone 5G 超極速網絡，由即日至 11 月 14 日，SmarTone「5G 網速擂台」登陸 apm。

SmarTone「5G 網速擂台」詳情：

地點：apm 大堂層

日期：2021 年 11 月 10 - 14 日

時間：中午 12 時 – 晚上 9 時

場內設不同展區，包括以下：

• 5G 網速擂台 – 使用網絡速度測試應用程式，用家可在 30 秒內測試不同網絡供應商網絡下載速度、上傳速度、Ping 和穩定性，感受 SmarTone 5G 網絡如何真正做到全港 No. 1。

• 虛擬實境單車體驗 – 透過高速上下載及低時延的 5G，在短時間內傳輸大量影像數據，配合雲端運算，連結 VR 裝置及運動感應器後，360 度展示 Google 實境路線，出發遊世界，享受沿途景色。

• 全港首部 5G 遙距夾公仔機 – 5G 高速傳輸及極低時延突破地域限制，利用串流直播方式，配合多角度鏡頭即時傳送高清影像，玩家可以隨時轉換鏡頭，計算最佳位置，展神級夾公仔技巧。

SmarTone「5G 網速擂台」將會陸續登陸不同商場，密切留意 SmarTone facebook