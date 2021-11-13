方皓玟離婚生活感開心　陳凱詠驚重演甩裙轉着褲？

歌手方皓玟（Charmaine）及陳凱詠（Jace）昨晚（12日）出席首飾品牌舉行的音樂會，其中前者身穿斜肩衫配高衩長裙，而後者就又跳又唱帶動氣氛。騷後兩女表示首次合作，但Charmaine表示之前有留意對方的作品，Jace即大表開心：「我一直都好鍾意Charmaine，之前都有唱佢啲歌，所以知道今次有得合作好開心，頭先同佢合唱嗰陣時差啲電暈。」記者打趣她與Tyson Yoshi合唱時忘記歌詞，問到可都被電暈？她笑言：「唔關事，不過都係第一次同Tyson合唱，覺得好好玩。」提到Jace之前經歷過「甩裙意外」後，今次穿上長褲，是否避免重蹈覆轍？她笑言：「今次唔係特登嘅，如果着褲都可以鬆鈕。（12月個騷會唔會轉着熱褲晒長腿？）諗吓先。」

而講到首飾就想起戒指，問到可有勾起離婚的不快事？Charmaine即大方坦言：「冇，今年多咗好多工作戥歌手開心，戒指只係裝飾品，我結婚嗰陣都冇戴戒指，所以冇呢樣嘢。（唔覺少咗樣嘢？）唔覺。（依家心情點？）幾好呀，新生活開心，同埋事情總會過。」至於頒獎禮將至，她透露都會參與，每年都抱平常心。問到Jace可會對頒獎禮有期望？她坦言：「都冇，頒獎禮都係大家一齊開心見到朋友。」