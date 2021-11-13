扭出新境界　又貓又狗的奇幻組合

在現實世界中，動物彷彿只有一種形態、一個身份，特別是深受人們喜愛的貓與狗，更是賣萌盡頭都是萌，絕對是人類界的終極萌物！不過在神奇的扭蛋世界中，牠們就常常被賦予不同身份，又或與其他物品組合，每次都帶來新驚喜。最近日本玩具公司Qualia又推出了幾款動物的造型扭蛋，快點來看一看有沒有擊中你的喜好！

第一款是裁判貓咪扭蛋（審判ねこマスコットフィギュア），這次不同的貓咪將化身為棒球裁判，以不同的姿勢告訴大家其裁決，5隻貓咪戴上特製的護甲和帽子，擺出壞球（ボール）、出局（アウト）、兩種好球（ストライク）及安全上壘（セーフ）5種姿勢，如此可愛，會否一不小心成為了比賽的焦點？第二款就是與日本藝術家「三条獅子 Sanjyousisi」共同設計的貓咪時代劇造型扭蛋（ねこ時代劇 造形コレクション），以日本歷史時代劇為主題，貓咪將化身浪人、渡世人、老闆、盲劍客和旅人等5個角色，由人物的繪畫到道具都相當細緻。

至於第三款的主角變成了狗狗，外表搞笑又可愛，這系列的扭蛋今次是第二彈，食物選擇有朱古力泡芙、紅米飯、納豆、棉花糖及豆大福等，而狗狗則選擇了牧羊犬、松鼠狗、西施、比熊犬及八哥，把兩者的特點完美結合。第一款在10月上旬已經開始面世，而後兩款則於11月上旬開始發售，價格均是300日圓一隻，材質是ATBC-PVC，不知在香港有沒有機會扭到呢？