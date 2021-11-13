Paris Hilton婚禮　好友Kim Kardashian驚喜現身

美國名媛Paris Hilton前日在美國加州舉行婚禮，一眾名人紅星好友獲邀出席。其中與Paris由細玩到大的「真人騷女王」Kim Kardashian亦驚喜出席！

由於整個婚禮過程會在Paris的全新真人騷節目《Paris in Love》獨家播出，所以一眾獲邀的嘉賓都跟足指示沒有於社交網放婚禮的照片，就連新娘子Paris都只是放了3張婚紗照。她穿上由名設計師Oscar de la Renta設計的樽領懷舊婚紗出嫁。

據知Kim與好友Kimora Lee Simmons在Paris行禮20分鐘才到場。而她們更從秘密通道進場。而未紅前曾任Paris造型師的Kim亦做回老本行被影到協助好姊妹整理婚紗。除了Kim之外，Paris另一個兒時好友Nicole Richie都有出席並與Kim同坐聚舊。而美國天后Demi Lovato就任表演嘉賓。

舉行完婚禮之後，昨晚Paris與老公再搞第2晚慶祝活動。他們被影到以鮮艷的便服手拖手一同到美國聖莫尼卡碼頭舉行的嘉年華主題結婚派對。穿上鮮粉紅裝束的Paris大玩摩天輪以及攤位遊戲。而掟環的攤位遊戲上的禮物全是Paris的攬枕。難怪Paris邊拍邊大嗌好可愛！