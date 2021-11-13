姜濤Anson Lo爆紅！羅啟聰戥同屆戰友開心

藝人黃婉曼（Icy）在光棍節（11月11日）當晚開網上直播，邀請了3年前參加過ViuTV《全民造星》的「狗毛」羅啟聰（Kis）擔任嘉賓，笑言現時單身的他最啱唱情歌陪網民過光棍節。

Kis自彈自唱多首情歌，網民大讚他很有魅力。他回憶當年參加《造星》，雖然未能奪獎，但仍記得被淘汰一刻，得到評審Eric Kwok（郭偉亮）和側田稱讚，他稱今仍銘記他們的鼓勵：「佢哋嗰晚輪流上嚟搭我膊頭，特別係側田叫我唔好唔唱歌，佢叫我唔好懷疑自己，佢嘅鼓勵令我好感動。」他表示最欣賞側田從獲得「最佳男歌手」獎項，卻堅持對唱歌的熱誠，並從中學會珍惜每一個演出機會：「我當每個表演都係最後一次，做到最好。」

看到同屆一齊起跑的姜濤、Anson Lo和Anson Kwong都爆紅，Kis坦言：「見到每個MIRROR成員都用盡全力，我係開心多過感慨，以前一齊拍節目相處較多，依家佢哋好忙，大家見面少咗，但仍然希望以後有機會一齊Jam歌。」又透露近日參加另一個真人騷《敗者重生戰》，當中的對手都是《造星》中未能勝出的參賽者，主辦單將安排勝出者到韓國特訓和出道，他揚言會努力演出爭取出這個機會。