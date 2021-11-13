容祖兒被周筆暢請食檸檬　阿Sa阿嬌輪住喊！

英皇「龍虎豹」天后容祖兒（Joey）、蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）打造的真人騷《容我Sa嬌》，主打紀念近22年的友誼。節目預告片曝光，打正旗號「用22年了解彼此，用22天旅程再次打開內心，用22年旅行致22年友誼。」見3女冒着寒風和大雨拉着行李，到了一個景色怡人的寓所，遇請一大班圈中好友擔任嘉賓進行拍攝，陣容相當鼎盛。除了經理人霍汶希外，當中包括謝霆鋒、張智霖、袁詠儀、陳妍希、周筆暢、李斯丹妮、鄭希怡和關智斌。

張智霖夫婦與「龍虎豹」在天台睇煙花吃大餐，又跑到郊外露營野餐，相當寫意。謝霆鋒和關智斌則與她們促膝詳談。周筆暢則與她們Girls Talk，並即場請容祖兒「食檸檬」婉拒合演。陳妍希則與她們野餐大談心事。節目內容相當豐富。

強吻經理人霍汶希

此外，容祖兒節目中大爆阿嬌有「容貌焦慮」，阿嬌則眼泛淚光透露內心世界表示：「我只是努力地活着。」阿Sa談及昔日與家人的溫馨時光時，亦不禁落淚，場面感人。祖兒則加以安慰：「你的好朋友一直在陪伴你，不要害怕。」為了感激經理人霍汶希多年來的照顧，3人向她強行獻吻，令她臉上布滿唇印相當狼狽。眾人又在泳池邊看日落，令祖兒有感而發表示：「不是情侶之間才有這種浪漫。」