梅艷芳甩嘴「神」執生　批評現場歌手咪嘴演出

一串串,永遠纏。香港殿堂級樂壇天后梅艷芳離世18年,一顰一笑,舞台上的王者氣場,始終是港人揮不走也不會忘記的集體回憶。早前有一位韓國網友網晒一段梅艷芳於1988年出席韓國漢城(首爾前名)奧運會的前奏音樂會《United We Stand》的演出短片,指這是梅艷芳是第一次,也是最後一次在韓國演出外,更指她當時是在韓國超紅的香港歌手,更是譽滿亞洲樂壇,而她更是唯一一位香港代表,出席是次盛事。

片中以一身黑衣及高衩打扮的梅艷芳壓軸演出,展示一雙白滑美腿,載歌載舞的演唱其名曲《烈燄紅唇》,惟期間現場的樂隊奏樂時,節奏愈見急速,更發生錯誤,令她唱至「紅唇烈燄極待撫慰」這句時,跟音樂配不上。此時她即向身後的樂隊望一望,繼而秒速再接着唱下去,氣定神閒,淡定執生。短片不單加插當年韓國傳媒介紹梅艷芳的剪報,片末更見梅艷芳跟當年的美國性感女星波姬小絲、韓國歌手趙容弼及日本歌手布施明等同台。

這段33年前的演出短片,彌足珍貴,廣大網民及梅艷芳的歌迷均紛紛留言,稱從未看過這段演出,不單感謝該位韓國網民的分享,更大讚梅艷芳的執生技巧一流,指當時的樂隊「趕收工」不專業,又指時下的歌手無人能及,應好好細看這短片學習,認為這是「舞台寶鑑」外,更盛讚她擁有「亞洲第一美腿」。網民留言:「冇諗過有生之年可以睇到呢條片,驚為天人的歌喉與舞姿。」、「完全不怯場,梅姐施施然面對,好壓場」、「梅姐繼續型爆唱完成首歌。The show must go on 就係佢嘅精神!」

這段短片在網上瘋傳引起網民熱議,梅艷芳當年對是次演出有何看法?東網翻查當年的報道,原來梅艷芳說當時有不少外國歌手是「咪嘴」演出,只有她和布施明及趙容弼是現場獻唱。她說:「令我最不明白的,就是在現場演唱時,有些歌手竟然播唱帶配口型,或許是歐美超級紅人的習慣,但站在同行的角度去看,無疑是有欺場之嫌,觀眾是想看你在大場面的表現,如來要聽唱帶,何不在家裏聽夠本?」

她更說外國歌手在現場受到特別待遇,令日本歌手布施明一度怒得想離場:「那些守衛也太過崇洋,只懂得招待紅鬚綠眼的外國藝人,他們(守衞)本身都是黃皮膚的東方人,怎可以這樣做法?不單止我覺得冇癮,就是布施明也認為他們過分,他曾經很氣憤的說:『不唱啦!返日本啦!』還是由會方人員作調解,才不致釀成僵局。」布施明是譚詠麟名曲《雨夜的浪漫》的原唱者。