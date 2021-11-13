梅艷芳甩嘴「神」執生　批評現場歌手咪嘴演出

一串串，永遠纏。香港殿堂級樂壇天后梅艷芳離世18年，一顰一笑，舞台上的王者氣場，始終是港人揮不走也不會忘記的集體回憶。早前有一位韓國網友網晒一段梅艷芳於1988年出席韓國漢城（首爾前名）奧運會的前奏音樂會《United We Stand》的演出短片，指這是梅艷芳是第一次，也是最後一次在韓國演出外，更指她當時是在韓國超紅的香港歌手，更是譽滿亞洲樂壇，而她更是唯一一位香港代表，出席是次盛事。

片中以一身黑衣及高衩打扮的梅艷芳壓軸演出，展示一雙白滑美腿，載歌載舞的演唱其名曲《烈燄紅唇》，惟期間現場的樂隊奏樂時，節奏愈見急速，更發生錯誤，令她唱至「紅唇烈燄極待撫慰」這句時，跟音樂配不上。此時她即向身後的樂隊望一望，繼而秒速再接着唱下去，氣定神閒，淡定執生。短片不單加插當年韓國傳媒介紹梅艷芳的剪報，片末更見梅艷芳跟當年的美國性感女星波姬小絲、韓國歌手趙容弼及日本歌手布施明等同台。

這段33年前的演出短片，彌足珍貴，廣大網民及梅艷芳的歌迷均紛紛留言，稱從未看過這段演出，不單感謝該位韓國網民的分享，更大讚梅艷芳的執生技巧一流，指當時的樂隊「趕收工」不專業，又指時下的歌手無人能及，應好好細看這短片學習，認為這是「舞台寶鑑」外，更盛讚她擁有「亞洲第一美腿」。網民留言：「冇諗過有生之年可以睇到呢條片，驚為天人的歌喉與舞姿。」、「完全不怯場，梅姐施施然面對，好壓場」、「梅姐繼續型爆唱完成首歌。The show must go on 就係佢嘅精神！」

這段短片在網上瘋傳引起網民熱議，梅艷芳當年對是次演出有何看法？東網翻查當年的報道，原來梅艷芳說當時有不少外國歌手是「咪嘴」演出，只有她和布施明及趙容弼是現場獻唱。她說：「令我最不明白的，就是在現場演唱時，有些歌手竟然播唱帶配口型，或許是歐美超級紅人的習慣，但站在同行的角度去看，無疑是有欺場之嫌，觀眾是想看你在大場面的表現，如來要聽唱帶，何不在家裏聽夠本？」

她更說外國歌手在現場受到特別待遇，令日本歌手布施明一度怒得想離場：「那些守衛也太過崇洋，只懂得招待紅鬚綠眼的外國藝人，他們（守衞）本身都是黃皮膚的東方人，怎可以這樣做法？不單止我覺得冇癮，就是布施明也認為他們過分，他曾經很氣憤的說：『不唱啦！返日本啦！』還是由會方人員作調解，才不致釀成僵局。」布施明是譚詠麟名曲《雨夜的浪漫》的原唱者。