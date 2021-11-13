一失足成千古恨！雲露娜維達店鋪盜竊衰足15年

荷里活「玉女掌門人」女星雲露娜維達（Winona Ryder）於80年代走紅，由於樣子清純而深受少男愛戴成為他們心目中的「女神」!不過2000年初她就因為一時貪念在店舖盜竊而留下污名，「女神」形象破滅之餘更令演藝事業插水。直到2016年才能憑劇集《怪奇物語》（The Stranger Things）翻身！

事發於2001年，當時已紅透半邊天的雲露娜於美國加州比華利山的大型百貨公司shopping，期間她涉嫌偷走總值5,560美元的物品。其中包括名貴冷衫、髮飾以及羊毛襪。由於她被百貨公司的閉路電視拍下「撻嘢」的過程，所以最終經過1星期的審訊後最終她盜竊和破壞公物兩項罪名成立，被判緩刑3年、接受480小時社會服務令以及接受毒品和心理輔導。事件令她大受打擊！

雲露娜一直拒絕談論事件直至2013年她終於打破緘默，她表示感激事件令她重新做人：「我喺嗰件事發生之前已有啲麻煩嘢。我相信有好多人都會覺得件事令我帶到另一個方向，但其實事發幾年前我已開始有麻煩。件事發生後，我真係需要休息下，最終休息咗幾年。而古怪嘅係，那幾乎係發生喺我身上最好嘅嘢，因為我以前從未問過自己咁嘅問題：『如果我唔演戲，可以嗎？仲有冇其他嘢可以做？』 因為呢樣嘢（演戲）係我惟一認識。」如今事過境遷，雲露娜亦已從新出發繼續於「銀色旅途」打拚！