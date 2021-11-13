開Live呻慘況！溫兆倫嘆做明星慘過坐監

無綫劇集《流金歲月》最近於深宵時段重播，當年套劇喺2002年首播嘅時候大獲好評，當中男主角羅嘉良仲憑呢套劇成功第3度獲封視帝！時隔近20年，劇中一眾演員包括溫兆倫、宣萱、林峯、胡杏兒等依家都各有去向，其中演羅嘉良細佬嘅溫兆倫，早已主力喺內地發展，甚少出現喺香港觀眾面前，佢為咗Keep住人氣，佢不時更新社交網，同網友互動，雖然佢拍嘅片通常都係無厘頭，又冇乜重點，但係又幾受網友歡迎，平均每條片都過萬Like，唔講得少㗎！

佢日前喺屋企開Live，睇到佢面紅紅，仲係咁對住鏡頭好激動咁手指指，估計佢應該係飲醉酒，有網友仲嗌佢飲少啲，但係佢都一於懶理，仲自爆慘況話：「我們做明星的表面看起來光鮮亮麗，其實比坐牢還慘。我不像別的明星，有人幫忙錄視頻，所以人氣高，我的直播間怎麼只有2千人都不到，明明我剛開直播的時候有3萬人。」唔知係咪驚佢飲醉酒會講錯嘢，佢太太趙庭即刻撳住佢把嘴，阻止佢繼續講落去，仲叫佢Offline添！

開Live賣女性用品

其實佢近年幕前演出並唔多，但係佢生意瓣數都唔少，大搞房地產同美容美髮生意，不時做直播帶貨都賺咗唔少錢，擁有唔少物業，估計身家都上億計，佢之前佢開Live賣衞生巾等女性用品，觀看直播的人數並不多，只有1千多人睇，但係佢依然落力叫賣，夠晒專業獲得網民力讚！