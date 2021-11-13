品牌大玩Crossover　打造創意美食

為擦出火花，品牌之間有時都喜歡合作聯乘，推出令人眼前一亮的新品，吸引大家注意，除了餐廳、大廚互相合作外，亦有聯同不同範疇的品牌，合作設計新菜式，為各位帶來新鮮感。近日就有餐廳推出各款聯乘新配搭，各位又有機會嘗新。

加料法式牛扒

一塊靚牛扒配美味醬汁，風味更佳。中環美式扒房Top Blade Steak Lab近日和法式牛扒屋W's Entrecôte合作，餐廳會選用W's Entrecôte以牛骨、龍蒿、茴香、迷迭香、百里香、荷蘭芹、芥末、等多款香草調味料煮成秘製香草牛油汁，用來配搭招牌平鐵牛扒和幼身薯條，啖啖肉又滲出濃郁牛油香。除此之外，還有為牛扒拼配限量法國紅酒和隨餐附送的懷舊火柴，令人回味。

天竺鼠車車變美食

早前迷倒不少日本人的動畫「天竺鼠車車」，爆紅後推出了不少周邊產品，就連美食都見其蹤影。由現時至2022年1月31日，道頓堀御好燒專門店和天竺鼠車車合作推出4款限定料理。當中包括Potato薯仔沙律御好燒、Shiromo煙肉生菜番茄班戟、Choco雜錦御好燒和Choco朱古力班戟，車車圖案印在食物上，可愛軟萌，唔知粉絲捨唔捨得食呢？客人點選其中一款限定料理，可免費獲贈天竺鼠車車毛巾，也可用優惠價換購不同精品，粉絲要留意喇。

本土混搭風味

經常都聽到話要撐本地品牌，其實香港還有很多歷史悠久的老字號。剛於九龍灣開設的餐廳永華日常，標榜是香港人口味的餐廳，除有鮮蝦雲吞麵、秘製上湯蝦籽野生竹笙和全日早餐等選擇，更和本地不同的品牌合作，推出全新菜式。當中包括廖孖記腐乳芝士臘腸卡邦尼、公和荳品廠豆腐奶凍、甄沾記仙椰汁焦糖燉蛋，以及和門神合作推出普洱味的南雲手工啤酒，都讓大家邊吃邊感受到昔日風味。

菜式添香

清新宜人的香氣，有助增加食欲，中環唐人館和上海灘合作，以品牌推出的「國香之茗茶」家居香薰系列作靈感，由現時至12月20日推出5道菜「遊園．茗膳」主題菜單，師傅以水果和茶葉來拼配出不同的香氣。如柑橘手撕本地鬍鬚雞伴自家制陳村粉，吃時滲柑桔清香。凍頂烏龍炸釀脆皮墨魚小棠菜是將茶葉打成粉加入魚膠內搓好炸脆，惹味滲茶香。 白露筍九年百合河蝦配龍井手工餅是以龍井風味手工餅和蝦仁一起吃，層次豐富。最後還有黑松露生拆蟹粉撈茉莉橙香絲苗和官燕蜂蜜日本牛奶凍桃，讓客人在品嘗食的同時，能感受到複雜的香氣。客人惠顧此套餐，可獲贈國香之茗茶家居香薰噴霧試用裝1支及獨家陶瓷擴香石1個，另外還附有禮券。

偽旅行美食遊

大家還記得自己最後一次搭飛機的日子嗎？雖然無得飛，幸好有餐廳體貼地為客人打造一個美食旅程。灣仔Pier 1929和香港航空合作，於現時至12月17日推出旅行主題的Fly-teacation下午茶，食物包含不同國家和地區的風味，包括有東京富士山柚子芝士蛋糕、台灣珍珠奶茶慕斯杯、韓國甜甜棉花糖酒、泰式冬蔭功杧果蝦多士、大阪章魚燒炸飯球和京式煙鴨胸迷你漢堡包等，最有趣是特別設計成機上專用餐箱的下午茶架，就連餐具和托盤都是航空公司專用，令整個體驗分外逼真。惠顧客人可獲商務客艙下午茶餐具禮盒，保留單據的話，有機會免費獲贈由香港往返大阪或札幌的經濟客艙來回機票各2張，想知點玩就要留意餐廳社交平台了。

自煮優質肉食

唔想出街食？也可以在家與親友快快樂樂應節聚餐！由香港食品供應商浪太平洋與澳洲美食供應商To-Plate合作，以感恩節饗宴為主題，帶來3款適合3至4人、6至8人及8至12人的套餐組合，每份均有Ora King帝王三文魚柳、烤原隻鵪鶉及塔斯曼海鹽，巴絲打可以選配香脆多汁的吉列大蝦或鮮美的費雷澤島加菲蟹肉。更可以選擇一系列鮮嫩肉食，全部來自優質農場和生產商，不含激素及抗生素，並採用可持續的環保方式生產，包括「咆哮四十度」羊肉、日本鹿兒島薩卡豬、日本山口縣Chosu Dori雞及雞翼、O'Connors Angus草飼烤肋排和牛西冷骨或和牛紅屋牛扒。每份套餐還附有烹調詳細說明及食材的相關背景資料，新手入廚都無難度。由即日起11月15日享早鳥優惠價，並由11月17日起可以領取已訂4的套餐。