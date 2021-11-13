賽車大作移師墨西哥　林明禎試玩︰四季變化好真實！

車迷期待已久的賽車大作《Forza Horion 5》終於在 Xbox Series X/S推出，新一集移師至充滿歷史感及滿布沙漠叢林的墨西哥進行，版圖更是歷代最遼闊多變，日前開發商更請到大馬女神林明禎率先試玩，一齊睇吓佢試玩後感。

《Forza》系列一向以逼真見稱，《Forza Horion 5》亦唔例外，提供畫質及效能優先兩個模式，啟動後遊戲會以4K@30fps或動態解像度60fps運行，加上光線追蹤，視覺效果完勝舊作。明禎玩完後表示︰「唔單止車身同路面好似真一樣，玩時仲有天氣變化，路面狀況也隨之改變，落雨天落場分外緊張刺激！」明禎所講的天氣變化雖非新功能，但今集變化更大，例如春季會落大雨，夏季沿海地區會有強烈熱帶雷暴，季節每週改變，甚至會出現沙塵暴、火山爆發等極端環境，挑戰玩家駕駛技術。

車輛方面，登場的真實車輛超過500款，收集後由車輪、變速箱到死氣喉聲音都可微調，更可下載其他玩家自製的拉花圖案，套用到愛車身上。玩法則有公開競速賽、甩尾賽、勘查任務、挑戰賽及指定委託任務等，唔比賽亦可在地圖上漫無目的遊車河，例如參觀墨西哥的名勝波波卡特佩特火山，明禎就話︰「雖然我無去過墨西哥，但玩完好似去咗觀光咁，一舉兩得！」

同場加映︰大富翁新作

《MONOPOLY 地產大亨：瘋樂》將於12月 9在Xbox、PS、Switch及PC多個平台推出。玩家必須在地圖上收集金錢和其他資源，以購買和升級他們的地產。遊戲過程中可透過「公益福利」取得各種道具，例如推土機、電鑽等等，並用來對付對手以獲取勝利。遊戲總計有20個不同競技場，並設有20個新角色供使用。