限時餐飲優惠　歎靚肉泰好滋味

唔少餐飲品牌會趁住周年慶或開分店而推出優惠，最近就有兩間餐廳趁周年慶而推出優惠，有免費送和牛及現金券，有着數又點可以錯過呢！

晚市免費歎和牛

主打日本直送九州產極上A5等級黑毛和牛的日本人氣燒肉店Yakiniku Kakura早前在銅鑼灣開設分店，加上適逢品牌登陸香港一週年，雙囍臨門，遂由11月15日至30日期間推出「週年感謝祭大贈送」，準備了重逾半噸，共5,000份60g的「A4黑毛和牛肩頸肉」送贈予每位入座客人，分量十足，送完即止！另外，於12月1日至15日期間，於全線分店推出晚市酒水買一送一優惠，惠顧晚市所有飲品系列，包括啤酒、威士忌梳打、燒酌梳打、杯裝威士忌、指定清酒、燒酌、指定Housewine、果汁及汽水等均享有買一送一優惠。

品嘗泰菜送現金券

喜歡食泰國菜的就不要錯過人氣泰菜食府Mango Tree 9周年慶推出的餐飲優惠，包括午市5道菜的經典泰式風情二人餐、鹹甜共10品的泰式龍蝦海鮮下午茶，以及6道菜的泰式海鮮饗宴4.0共3款海鮮主題套餐；；由即日起供應至2022年1月12日，於午餐、下午茶、晚餐都可以一嘗餐廳口碑載道的精彩菜餚。抵食之選是午市的5道菜「經典泰式風情二人餐」，可品嘗到經黃泰菜包括黃咖喱炒珍寶河蝦配法包、泰北燒雞髀等。而如果想一次過品試到多款餐廳矜貴海鮮人氣菜的話，就不要錯過「泰式海鮮饗宴4.0」（1957 & Co.會員更享二人同行一人免費的優惠），菜式有辣椒膏原隻帶子、原隻椰皇燉翅、炭燒珍寶河蝦、砂煲粉絲焗肉蟹、青檸辣椒明爐蒸銀鰽魚等；於供應期兩位惠顧任何9周年套餐更獲HK$99現金券兩張作下次惠顧之用添呢！