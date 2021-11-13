潮流興打邊爐要IGable火鍋食材

在打卡年代，坊間的火鍋店，無論是裝潢或食物都花盡心思，好吃之餘，又可以邊吃邊影相，上載到社交平台吸引粉絲。尖沙咀台式精緻火鍋料理店台北‧寬巷子，早前推出不少新品。以小動物和雪地打造的「雪花森林」，三層架上的肉類和蔬菜，都以花朵造型出現，吸睛又可愛，不過只供應至今個月，想吃就要把握機會。立體的海鮮拼盤，同樣堆砌得很美觀，配上滋潤的椰皇牛乳花膠燉雞湯或松茸羊肚菌燉雞湯，讓人食到停不了口。

50年代，香港起飛發展，佐敦的香江花月就以此時代作設計藍本，用餐區呈懷舊風格。食物方面，分別以肉類和海鮮做主題的香江拼和斐沙圈，前者牛柳粒、安格斯牛、牛白肉、牛展、牛心椗、牛柏葉及牛脷等，後者有鮑魚、海蝦、刀貝、帶子、青口、紅蟹、手切肥牛及豬肉，將之放在火鍋的周邊，既方便進食，外形又美觀。另外還有豐富海鮮的華人塔、金黃色調的南瓜芝士鍋和養顏的牛乳玫瑰鍋等，也是打卡熱點。

除了造型，特別的配搭和新穎出品也是打卡的要點。荔枝角精品火鍋品牌「大公別館」近日全新推出秋冬限定火鍋美食，就有多款有趣的設計。以順德菜火燄燜鵝為靈感設計的火燄酒香薑葱鵝鍋，席前淋玫瑰露再點火，夠晒視覺效果。冬蔭功膏蟹乳豬鍋則取材自澳門特色乳豬鍋，鹹鮮辛香。另外還有各款配料如脆骨烏雞丸丶芥末豬肉丸丶芫荽牛肉丸及芝心墨魚丸組成的四寶丸，自家製的餃子王和鮑魚雞粒餃等，都讓大家爭住打卡。