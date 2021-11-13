未到聖誕　氣氛滿滿商場活動搶先登場

係，仲有成個月至到聖誕節，但已有唔少商場地方密鑼緊鼓，以節日為主題，推出氣氛滿滿的活動及市集，巴絲打去開街就唔好錯過喇！

鬧市尋味之旅

位於尖沙咀的Mira Place由即日至明年1月2日將商場打造成聖誕歐陸車站「Jingle All The Rail」，帶來特色聖誕蒸汽火車、7米高閃爍鏡藝售票處和夢幻鏡房等多個打卡位，還有特設的互動裝置讓大家親身體驗夢幻聖誕火車之旅，中庭更會每15分鐘上演「Jingle All The Rail」音樂光影匯演添呢！另一重頭項目是獨家聯乘法國第一香檳品牌G. H. Mumm，於場內裝置了全港首棵高達4米的10層香檳聖誕樹，讓大家猶如置身於歐洲，感受濃厚的歐陸聖誕氣氛！此外，場內多個商戶更推出聖誕優惠低至半價，消費滿HK$100更可於中庭駕駛「尋美/尋味列車」，按駕駛列車的距離而即時獲得獎賞，百分百有賞，贏超過4,000份美容及美食獎賞，最遠距離更有機會贏取酒店住宿及G. H. Mumm GRAND CORDON香檳。此外，於推廣期內在車站打卡並分享到社交平台及完成指定步驟，最具聖誕節日氣氛的相片將有機會贏取精彩獎品，包括打卡達人大獎的The Mira Hong Kong佳節尋味縱寵住宿體驗（包酒店住宿一晚、國金軒晚餐、Yamm自助早餐及MiraSpa套票），和英格蜜兒B5極速水漾嫩滑療程及淨肌紓緩潔膚水乙套連G. H. Mumm GRAND CORDON香檳等其他精彩獎品；齊齊踏上「尋美．尋味」聖誕之旅！

詳情：

「Jingle All The Rail」聖誕裝置

日期：即日至2022年1月2日

時間：上午10時至晚上9時

地點：Mira Place 1 中庭

離島奇幻繽紛之旅

如果住大嶼山又或去開大嶼山玩樂的朋友，就不要錯過愉景灣與本地插畫師Missquai合作以奇幻繽紛為主題，打造出Whimsical Wonderland聖誕奇幻之旅。於愉景廣場正門設置有8米高的巨型聖誕樹、獨一無二的巨型蘑菇、巨型啤牌及聖誕木馬等，咁多打卡位，影相都影到手軟！而愉景北商場則設有近5米高的巨型茶具及聖誕樹等裝置，令人有身處巨人國派對的錯覺，帶來超現實的歡樂妙趣聖誕氣氛。由碼頭至廣場沿途兩旁亦飾有聖誕花環、燈飾、彩旗等，氣氛十足。而插畫師Missquai手繪一系列的插圖盡見於多個角落。此外，由11月8日至明年1月2日，於指定餐廳或零售商戶以電子消費滿HK$500，即可獲餐飲禮券及購物禮券各一張，讓大家盡情吃喝玩買！喜歡逛市集的更不要錯過於11月21日及12月的12日及12月19日（周日）舉行的「聖誕週日露天市集」，有多個品牌設置攤檔售賣聖誕美食、飲品、手作飾品、藝術作品、環保服飾、嬰兒用品等，係時候尋找心頭好了。

詳情：

「奇幻之旅」聖誕裝置

日期：2021年11月18日至2022年1月2日

時間：上午10時至晚上10時

地點：愉景廣場及愉景北商場