未到聖誕　氣氛滿滿商場活動搶先登場

係,仲有成個月至到聖誕節,但已有唔少商場地方密鑼緊鼓,以節日為主題,推出氣氛滿滿的活動及市集,巴絲打去開街就唔好錯過喇!

鬧市尋味之旅

位於尖沙咀的Mira Place由即日至明年1月2日將商場打造成聖誕歐陸車站「Jingle All The Rail」,帶來特色聖誕蒸汽火車、7米高閃爍鏡藝售票處和夢幻鏡房等多個打卡位,還有特設的互動裝置讓大家親身體驗夢幻聖誕火車之旅,中庭更會每15分鐘上演「Jingle All The Rail」音樂光影匯演添呢!另一重頭項目是獨家聯乘法國第一香檳品牌G. H. Mumm,於場內裝置了全港首棵高達4米的10層香檳聖誕樹,讓大家猶如置身於歐洲,感受濃厚的歐陸聖誕氣氛!此外,場內多個商戶更推出聖誕優惠低至半價,消費滿HK$100更可於中庭駕駛「尋美/尋味列車」,按駕駛列車的距離而即時獲得獎賞,百分百有賞,贏超過4,000份美容及美食獎賞,最遠距離更有機會贏取酒店住宿及G. H. Mumm GRAND CORDON香檳。此外,於推廣期內在車站打卡並分享到社交平台及完成指定步驟,最具聖誕節日氣氛的相片將有機會贏取精彩獎品,包括打卡達人大獎的The Mira Hong Kong佳節尋味縱寵住宿體驗(包酒店住宿一晚、國金軒晚餐、Yamm自助早餐及MiraSpa套票),和英格蜜兒B5極速水漾嫩滑療程及淨肌紓緩潔膚水乙套連G. H. Mumm GRAND CORDON香檳等其他精彩獎品;齊齊踏上「尋美.尋味」聖誕之旅!

詳情:

「Jingle All The Rail」聖誕裝置

日期:即日至2022年1月2日

時間:上午10時至晚上9時

地點:Mira Place 1 中庭

離島奇幻繽紛之旅

如果住大嶼山又或去開大嶼山玩樂的朋友,就不要錯過愉景灣與本地插畫師Missquai合作以奇幻繽紛為主題,打造出Whimsical Wonderland聖誕奇幻之旅。於愉景廣場正門設置有8米高的巨型聖誕樹、獨一無二的巨型蘑菇、巨型啤牌及聖誕木馬等,咁多打卡位,影相都影到手軟!而愉景北商場則設有近5米高的巨型茶具及聖誕樹等裝置,令人有身處巨人國派對的錯覺,帶來超現實的歡樂妙趣聖誕氣氛。由碼頭至廣場沿途兩旁亦飾有聖誕花環、燈飾、彩旗等,氣氛十足。而插畫師Missquai手繪一系列的插圖盡見於多個角落。此外,由11月8日至明年1月2日,於指定餐廳或零售商戶以電子消費滿HK$500,即可獲餐飲禮券及購物禮券各一張,讓大家盡情吃喝玩買!喜歡逛市集的更不要錯過於11月21日及12月的12日及12月19日(周日)舉行的「聖誕週日露天市集」,有多個品牌設置攤檔售賣聖誕美食、飲品、手作飾品、藝術作品、環保服飾、嬰兒用品等,係時候尋找心頭好了。

詳情:

「奇幻之旅」聖誕裝置

日期:2021年11月18日至2022年1月2日

時間:上午10時至晚上10時

地點:愉景廣場及愉景北商場