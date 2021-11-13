羅霖寧願留無綫唔結婚　對前夫封口：唔想收律師信

藝人羅霖日前在電台受訪，談到去年榮升奶奶，其22歲二仔Jordan在美國結婚，事隔一年，她會否渴望再升级如做嫲嫲？她表示未心急抱孫，鼓勵他們多享受二人世界先，她開心的說：「Jordan已搵到實習工作，仲開始儲錢修讀心理學碩士，所以免收佢嘅家用，做人最緊要搵到一份自己鍾意嘅職業。」當年她因為結婚離開無綫，她坦白說：「如果畀我再揀，我會繼續留低，唔會結婚。」

羅霖指兒子對婚姻有不同的看法，可能是單親家庭的關係：「大仔係不婚主義者，可能佢睇到我哋嘅過程，話一個人自由自在。二仔15、6歲已經話想快啲組織美滿家庭。」她好掛住二仔，但來回要隔離21日真係好辛苦。離婚後她自食其力把三名兒子養大，當年決定用一層樓嘅錢供他們去美國讀書，她說：「我50幾歲，冇樓喺手都唔知點算好，但知識係一世嘅，錢冇咗可以再賺番嚟。」

跟前夫劉坤銘已分開多年，羅霖表示也想和對方做朋友，更加希望兒子們愛爸爸。她認為夫婦離婚後成為陌路人沒問題，但對子女的成長就最好有商有量，可是對方的想法不同，她也沒辦法。她說：「我教啲細路過時過節，要send訊息畀爸爸，因為恨一個人，一世都會好辛苦，一定要放低（過去），面對未來，唔可以憎人，（憎人）只會折磨自己，好蠢！我唔講咁多前夫嘅嘢，我唔可以講佢嘅壞話，總之我哋對仔女嘅相處方法係相反。我講我自己好喇，免得收律師信。佢依家都有家室，費事以為我仲掛住佢，哈哈，我講笑呀！」

被問及有否「第二春」？羅霖表示3名兒子也贊成她拍拖，她亦曾和男友帶同幼子一起旅行，不過她怕因感情再遇挫折而崩潰，所以現在只專注工作賺錢，暫時為了孩子放棄幸福，感情事冇得強求，希望對方能夠同她心靈溝通，並不需要她照顧，任何年紀都得，不過最重要心地善良，但係暫時未有對象。