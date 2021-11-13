帶阿女面試亂答問題　雨僑轟羅力威豬隊友：嘔血

藝人雨僑與羅力威婚後誕下一女羅約彌（Harper），1歲3個月大的Harper明年便要入讀N班，羅力威夫婦四出與女兒一同面試，相當忙碌。雨僑在社交平台分享慘痛經歷，更爆老公竟然與老師玩「超級無敵大電視」令她大感無奈，直斥是「豬隊友」。她指老師問到二人平時會帶小朋友去邊度玩？羅力威竟然回答：「去黃埔嗰度呢？好多人去嘅呢？嗰度叫咩呀...同埋啟德呢？啟德嗰度呀！有個草地嘅呢？」但就永遠答不出確實答案，令她感到十分失望。

雨僑還網上問其他媽媽是否一樣「嘔咗咁多血」要補身。雨僑坦言對女兒不算高要求，表示：「唔好喊，唔好躺平發爛，唔好周圍叫人八婆（佢最鍾意嘅『伯婆』陪我坐月嘅伯娘），Playgroup教咗嘅做少少出嚟，我已經好滿足。」

其實雨僑對住羅力威真的又愛又恨，她又表示：「今日心情好差，明明BB瞓得好，樓上裝修都靜咗，但係我瞓唔到，得我一個瞓唔到，我好攰好唔開心，然後羅力威問我『點解嘅？你出牙呀？』」雨僑表示：「咁善解人意嘅你，咁好笑有冇諗過開棟篤笑？」連人母吳若希都看不過眼，表示：「其實我真係LLV（羅力威）嘅Fans嚟，可唔可以出本語錄？」雨僑都忍唔住話：「可能會厚過百科全書。」