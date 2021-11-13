大女選華姐殺入8強　鍾麗緹爆料阿女自彈自唱戰總決賽

藝人鍾麗緹（Christy）的大女Yasmine（張敏鈞）參選今年溫哥華華裔小姐，經過一連串訓練，令Yasmine更添女人味，舉手投足都盡顯美態，難怪身在內地的Christy都大讚女兒愈見進步，並指囡囡正秘密練兵，為參賽作最佳準備！

「選美星二代」Yasmine一向都熱愛藝術表演，早前更傳承了母親選美之路，參加《溫哥華華裔小姐競選2021》，並殺入8強，日前於當地會晤傳媒及評判，經過禮儀、化妝及模特兒行騷等特訓後，穿上藍色裙的Yasmine由活潑少女搖身一變成為古典美人，斯文大方，對答得體！

於行Catwalk及自我介紹環節中，8位佳麗各具美態，現年23歲的Yasmine亦表現亮眼，她指自己畢業於UBC電影系，並且是一位藝術家，精通英語、普通話及法語，最愛親近大自然及衝浪。能歌擅舞的她被問到最想跟哪位藝人合作？她則說：「艾頓莊（Elton John）、里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）」。

輸贏唔重要

對於Yasmine的表現，身在內地的Christy當然有讚無彈，但她多次強調囡囡今次參賽最緊要Enjoy，輸贏並不太重要，她說：「唔使擔心，Enjoy過程，參加選美有好多嘢學，亦可以提升自信，佢最近學咗一隻國語歌，會喺總決賽當晚自彈自唱，佢錄咗畀我聽，好好聽，能夠令人感動。」

今年溫哥華華裔小姐選美除了冠、亞、季外，大會還增設多個獎項，包括「晶瑩新星獎」、「最上鏡小姐」、「健康魅力獎」、「高雅氣派獎」、「才智出眾獎」及「一見傾心獎」，總決賽於下月12日舉行，並於加拿大新時代電視台播出。