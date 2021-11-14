【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十月初十丙寅火平日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時

宜：嫁娶、出行、動土

忌：祭祀、作灶、詞訟

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：3、4、8、0

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座

行事要腳踏實地，投機取巧將會吃虧收場！

金牛座

嘗試從對方角度看事物，不要只顧自身利益。

雙子座

處理帳目要打醒十二分精神，以免因財失義。

巨蟹座

口講無憑，與人合作投資必須有合約為依據。

獅子座

多向身邊人學習，可打破迷思，黑色助開運。

處女座

工作表現令人刮目相看，可望得到豐厚報酬。

天秤座

出門易遇上貴人，對事業發展百利而無一害。

天蠍座

只想靜靜工作，卻事與願違，頻受別人干擾。

人馬座

大堆事情要處理，不得不跟時間進行競賽！

山羊座

受負面情緒影響，須及早正視，防情況惡化。

水瓶座

財運欠佳，要做個精明消費者，提防受騙。

雙魚座

悶悶不樂，無精打采，出外走走可打破悶局！

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）牛 正財旺

（跌）猴 事業弱

鼠

人氣不錯，多與人交流，可帶來好心情。

牛

腦筋轉數快，創意十足，利帶旺正財運。

虎

錢財沒有人嫌多，但過於貪婪易招損失。

兔

話頭醒尾，自信心強，求職轉工均有利。

龍

運勢平平，易為了面子問題而犯上錯誤。

蛇

判斷力受負面情緒影響，行事不夠理智。

馬

樂於接受挑戰，面對棘手難題毫無懼色。

羊

善解人意，懂得包容，易獲身邊人信任。

猴

是日沖煞，事業運停滯不前，信心受挫。

雞

桃花大旺，有異性主動示好，喜上眉梢。

狗

聯誼會友可盡興，但飲飲食食要懂節制。

豬

工作上收獲喜訊，有苦盡甘來的感覺。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

小病小痛難愈合 3招化解

家居風水與人的身心健康有很大關聯，若身體經常出現小病小痛，或久治不愈的毛病，可能是屋內風水出了以下問題。

1. 橫樑壓頂

古語有云：「凡居所中有樑外顯，皆屬不吉，以坐臥之地最凶。」橫樑壓頂即是臥室床位的上方有一橫樑，長期處於這條樑之下，身體健康會欠佳，易引起頭暈、頭痛、失眠及其他腦部疾病，各方運勢亦會受阻。

2.家中光線太暗

家裏的光線暗，不利於住戶的運勢，時間久了，整個地方會匯集陰氣難以散去。若長期住在不透光的地方，人的陽氣會被周圍的陰氣削減，變得陰沉、消極，身體容易虛弱乏力，女性容易患婦科病；建議安裝多些燈光，增強家中的陽氣。

3.床頭靠窗

床頭靠窗是無靠山的意思，乃風水大忌，影響主人的健康。窗戶為「氣」進出之所，床頭靠窗的布局，讓人的頭部受流動的氣、噪音、光線影響，容易導致人的能量磁場散失，繼而出現受寒、頭痛、睡眠不足等健康問題，亦難以聚財。建議可購買床頭板或遮光窗簾化解。