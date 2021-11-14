李彩華生日收2千枝玫瑰示愛　望見神秘富貴男一面

回後單身的李彩華（Rain）今年生日收到大驚喜，獲一名神秘富貴男匿名送上2,000枝玫瑰花示愛，雖然她感覺很浪漫，但要是有心追求應該現真身，以表誠意。李彩華去年已返內地工作，超過一年未有回港，日前38歲生日亦在上海慶祝，由於不少圈中人都北上發展，她完全不愁寂寞，一班朋友特別為她準備一個Cupcake派對，並把現場布置得非常夢幻，生日前夕Rain還收到巨型玫瑰花束，面積十足一張8人枱，認真嚇了一跳。

問到對方是誰時？她笑言自己也想知道，只知是透過一間名牌花店送來。她說：「因為對方知我地址，唔知係邊間屋，所以接待處打畀我確定時，真係一頭霧水，最搞笑仲話幾時可以運上嚟，我心諗一紮花啫，使唔使話運咁誇張，點知我打開門見到都當堂嚇親。」她承認想知道對方身份，親口說聲謝謝，至於發展機會就隨緣了，始終才離婚不久，現在很享受單身生活。

唔會望搵最愛

Rain每年生日都會做善事，感恩在疫情這段艱難時間，屋企人健康快樂，她亦工作順利，很渴望身邊人亦得到幸福，她特別關心內地留守兒童的問題，故捐出6位數字款項給有關基金。至於生日願望則愈來愈簡單，健康快樂已十分足夠，她說：「以前可能好想搵到個好愛自己嘅人，依家發現原來最愛我嘅就係我自己，同埋工作畀到我好大滿足。」