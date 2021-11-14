曾為夢想離家出走　元斌被父母嫌棄：你咁嘅樣點做明星？

韓國44歲男星元斌於2010年拍攝電影《殺手代父》之後便沒有接拍新作，他於2015年5月與女星李娜英低調舉行婚禮，李娜英於同年12月誕下兒子，她於2018年復出拍攝電影《Beautiful Days》，翌年又與男星李鍾碩合演劇集《羅曼史是別冊附錄》，不過元斌就繼續「神隱」，只靠拍廣告保持曝光率。

1995年憑新人選拔賽出道的元斌，1997年參演韓劇《求婚》，雖然只是配角，但不少觀眾都被其靚仔樣迷倒，其後他先後主演《愛我好不好》、《小蓋子》及《藍色生死戀》，在亞洲地區吸納大批粉絲，是韓國元祖男神之一，不過原來父母曾在小時候指他長相平凡，更因此反對他做藝人。

元斌讀高中時曾因為想做藝人而離家出走，父母其後將他帶回家，當時母親對他說：「你以為做明星好容易嗎？走出去江陵市中心，到處都是比你長得帥氣的人，你以為誰都可以做明星嗎？你這個樣子做甚麼藝人...不要說沒有用的話，去讀書吧！」而其父曾在元斌走紅後接受韓媒訪問，當時記者大讚元斌靚仔，父親卻說：「就算他帥氣，可以有多帥氣，我絕對不會跟身邊人炫耀，我們村的人都說我兒子很有人氣，但我不覺得。」