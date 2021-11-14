敷冰救番手指！鄧建明睇物理治療師今晚如常開騷

資深歌手夏韶聲及太極樂隊成員鄧建明（Joey Tang）昨日（13日）合體在九展開騷，獲夏韶聲外孫Kyle、歌手陳凱彤、陳欣健等人到場支持。一開始夏韶聲以《天眼》掀開序幕，連唱8首歌。之後到Joey Tang出場，期間他在台上自爆早幾日生日，叫全場唱生日歌給他。接着他唱出方皓玟《假使世界原來不像你預期》及MIRROR人氣王姜濤的《孤獨病》，送給身在澳洲讀書、年半冇見的兒子。他又唱出自己作曲的《一加一減你》及《放棄我天地》送給太太，表示：「我同太太成日有拗撬，多謝佢讓我。」發生「墮台意外」後，尾聲兩人行到台前多謝大家，Joey Tang即指住台邊，示意夏韶聲小心些。

騷後受訪時見到Joey Tang隻手敷住冰，他解釋意外經過：「我嗰陣記錯咗，以為台邊仲有一級樓梯。（嗰陣好驚？）本能反應，都OK嘅，好彩唔係好高，我用腳試吓先，點知真係冇嗰級樓梯，但已經差唔多係時候，所以照落，點知就咁。（整親邊度？）結他落地、頭落地，但結他同個頭都冇事，但結他就夾到隻手指，都想check吓隻手有冇事。」夏韶聲當時剛剛走出台前，故睇不到發生任何事，笑言：「如果知就跟埋一齊落，下半場唔使開。」問到之後可會照一照檢查身體？Joey Tang表示：「頭先隻手指都郁到，同埋幫我訓練體能嘅physician都喺度，佢幫我用冰敷，佢都係醫生，好彩佢喺度。（太太好擔心？）係呀，頭先佢見到我冇事彈到都OK。」

問到可有影響之後演出？Joey Tang笑言：「我今次用3隻手指彈，可能冇咁多手係好聽啲，如果4隻手指就好嘈。」夏韶聲就表示第一晚開頭未夠好，但下半部愈來愈enjoy，講到孫仔都來捧場，他笑言：「係呀，佢要睇多啲，將來可能係佢企上台，佢今日晏晝特登做好功課先嚟，聽日都會嚟，可以玩晏啲。」而講到Joey Tang謂年半冇見個仔，他坦言：「係呀，好彩佢喺嗰邊識到啲新同學，佢讀電影，初初要捱功課，後尾係最高分，佢依家習慣咗個人就開心，同埋聽佢啲老師講，先知道原來上年佢好迷失，驚自己做得唔好，老師就教佢寫日記。」訪問後Joey Tang見醫生離場，跟他打招呼，並再噴鎮痛劑，身旁穿黑衫的太太就似乎一臉擔憂。

東網今日（14日）再聯絡上Joey關心他的情況，他回覆說：「謝謝大家的關心，今日會找物理治療師，他會用雷射設施幫我治療，加上昨日不停敷冰，令傷勢沒惡化，加上沒腫脹，現在手指可以屈曲，今晚包紥後可以照常演出。」