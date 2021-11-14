IB攻略：IB 預計分的3大迷思

IB預計分已經出爐得七七八八，不少家長對IB預計分都抱有疑問，今天筆者將會分享3大預計分最常見的問題。

何謂IB預計分？

IB考試滿分是45/45，6個科目的總成績總和是42分，另外3分來自Theory of Knowledge（TOK）和 Extended Essay （EE）。學校的預計分在IB year 2 的出爐，所以IB預計分就是學校預算學生在IB大考的分數。

IB預計分準確嗎？

這一條問題最為敏感，不少家長都擔心自己學校的預計分其實不準；例如學校預計自己的小朋友為42分，擔心最後會不會不是那個材料。筆者從事教育中心多年暫時都未見到和預計分數相差甚大的個案出現，就算發生，通常都是可能有Mental Issue 的學生，一般相差分數加減 2-3分左右。

學校會可以提高IB預計分嗎？

觀點較為陰謀輪的家長則會問，預計分既然是學校給的分數，學校為了推舉狀元或者升讀名牌大學率，可能會給每位學生更高的分數；但是IBO官方有嚴格的管制，他們會抽查學校評分的準則和考生試卷是否達標，如果不達標就會全級降Grade，後果都非常嚴重，所以IB學校不會為了提高學校聲譽而鋌而走險的。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣