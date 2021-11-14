代蓮曦丹美唔靠父幹　擲7位數創業賣首飾

前落選港姐代蓮曦丹美（Daisy）除了眾所周知擁蒙古血統、及有個11字的本名「塔塔兒·木華黎代蓮曦丹美」之外，其私人背景鮮為人知，其實Daisy出身富裕，父母在大陸經營地產、新能源、紅酒和旅遊等生意，家族資產達百億，是名符其實的「百億千金」，但她對家族生意不感興趣，希望趁年輕做喜歡的事，及堅持不靠屋企，近日她拿出7位數私己錢，與意大利百年珠寶老牌合作推出個人首飾系列，創業做老闆，計劃籌備了1年，現時在港開了3間Pop-up store，大陸亦有7間，之後亦會陸續有來。

8歲來港定居，長大及讀書都在香港，對香港特別具情意結，令她決定在此作為系列全球發布地。其設計的首飾以歐洲文化藝術風格的巴洛克變形珍珠為設計重心，配以古典的古巴鏈鑲嵌，營造宜古宜今的味道，飾以黃金和白金，感覺就帶點中性：「自己風格比較宣揚女性獨立，唔會畀傳統概念框住自己的審美。好似我偶像楊紫瓊和陳法拉都係好成功獨立女性，佢哋不受年紀、文化、種族限制，我希望透過設計，去帶動身邊人保持樂觀心態，就算疫境都勇敢獨立做好自己。」

場地：Cubus 28

服裝：Michael Kors