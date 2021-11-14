1個星期激減18磅！大S分享3大逆齡秘訣

台灣女星徐熙媛（大S）同老公汪小菲日前被傳會宣布離婚，雖然大S媽媽已作出否認，但汪小菲就未有正面回應，引起網民無限聯想！其實已45歲嘅大S，向來都逆齡有術，樣貌同身材都Keep得幾好，佢不時都有喺社文網同網友分享保養心得，教網友點樣可以保持童顏！

佢分享3招逆齡生長秘訣，第1招係唔可以捱夜，佢維持早睡早起嘅習慣，因為夜晚就是身體最佳嘅修護時間，所以早啲瞓對皮膚係最好嘅！第2招係要敷面膜，對面部清潔同保濕功夫要做到足，朝早起身只用清水洗面，而洗面卸妝嗰陣記得溫柔啲，唔可以太大力，先唔會傷害肌膚。第3招係做足防曬，佢通常拍10日戲就用4支防曬，仲要隨身帶定喺身，幾時塗都得，而佢出街仲會戴太陽眼鏡、同着上外套或者帽子等。

地獄減肥餐單

而佢亦有同網友分享減肥心得，佢覺得減肥唔等於要絕食，不過絕對要食少啲同戒口，佢試過最犀利係1個星期減咗18磅，仲同網友分享「地獄減肥餐單」。佢早餐只飲半瓶無糖優酪乳同四分之一顆火龍果，午餐只食2到3片烚肉片、少量青菜，唔可以食白飯。而晚餐盡量以蕃薯同糙米取代白飯，同埋要喺晚上6點前食完，晚上6點後就唔畀食嘢！而且佢仲會每星期做3次運動，包括做瑜伽、同做Gym、舉啞鈴等，以塑造身材曲線。

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