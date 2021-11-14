結婚37周年︱愛情保鮮法超犀利　林嘉華愛的宣言謝老婆

藝人林嘉華自2019年約滿TVB後就返回加拿大，與太太及仔仔一家團聚，過着寫意生活，閒時出海釣魚與太太四出遊玩，家庭生活非常幸福，前日（12日）是林嘉華與太太結婚37周年大日子，林嘉華在社交平台Post出一系列慶祝靚相，並發表愛的宣言：「37結婚周年，太太悉心安排由地點、布置、晚餐一手包辦。多謝太太咁多年嘅信任、理解、支持及為我付出很多很多…………我倆會繼續手牽手，踏入第38年及往後無數嘅年頭……」真係聽到都冧晒。

林嘉華咁錫老婆，全因為有個好識「愛情保鮮法」嘅太太，從照片所見，林太準備咗情侶冷衫，再加庭園二人燭光晚餐，同結婚周年Cup cake，仲要係撇甩埋仔仔，最勁嘅係連「3」同「7」嘅氣球都準備埋，不過林嘉華都唔係坐喺度等食，佢都有送紮花畀老婆，似足新婚夫妻咁，難怪咁多年都咁恩愛，就算年紀幾大，結咗婚幾多年，都要將愛情保鮮！

林嘉華為了仔仔有更好成長環境，喺80年代舉家移民加拿大，但仍經常返香港參與電影和電視劇演出，而太太係前TVB服裝指導劉寶珍，兩人於1984年結婚，婚後林太於加國照顧仔仔，而林嘉華就做「空中飛人」香港加國兩邊走。