Snoopy睡衣、化妝掃　毛絨絨超可愛

Snoopy控看過來！最近又有不同品牌與PEANUTS家族合作推出聯名系列，這些產品既可愛精緻又實用，就算不送人，自用收藏也相當不俗！

毛絨絨不着涼

受天氣轉冷影響，最近留在家中也常常感到手腳冰冷，想舒舒服服休息吓都冇辦法。其實只要着件毛絨絨睡衣，再嘆番杯熱茶放鬆吓，就會全身暖笠笠！日本人氣品牌gelato pique近日與PEANUTS合作推出卡通居家服飾，讓大家在Snoopy陪伴下暖住過冬。當中一款有毛絨睡裙就最吸睛，除了質地如海綿蛋糕般柔軟蓬鬆，胸前更有大大個Snoopy圖案，想入手的更可買齊白、紅和粉紅3色。同步上架的還有睡衣、拖鞋、抱枕和毛巾被等單品，統統都是採用毛絨設計，保證讓你由頭到腳暖入心。

精緻設計陪化妝

經常化妝的你，有否留意化妝掃的設計與質感？一個好的化妝掃除了令你享受化妝，還會令你的妝容加倍貼服持久。如果你對化妝掃有追求，就要看看日本廣島縣熊野村匠心出品的「熊野筆」化妝掃，最新推出的「PEANUTS x Kumanofude」系列，產品各處都有卡通細節，其柔軟筆觸連敏感肌都適用。系列一共有3種化妝掃，包括粉底掃、胭脂掃和眼影掃，每一款都帶有特殊的桐木盒子獨立包裝和印上熊野毛刷品牌標誌的證明印章，精緻到像一個藝術品，Snoopy迷又點會不入坑？