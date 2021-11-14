舊愛Baby阿Sa世紀同台　陳偉霆「尷尬癌」拖楊冪定驚

同舊愛同場，已經夠尷尬，打孖上，一個是曾拍拖5年的蔡卓妍（阿Sa），另一個是曾有4年戀情的Angelababy，左Baby右阿Sa，陳偉霆點算好？男星陳偉霆和內地女星楊冪合演的新劇《斛珠夫人》熱播中，昨晚（13日）他們以情侶檔姿態於深圳出席時尚活動，十指緊扣行紅地氈，以低胸裙上陣的楊冪，突然被裙腳跘倒，幸好有陳偉霆立刻扶到實，免出洋相。

和楊冪奉旨放閃的陳偉霆，其兩大舊愛Baby及阿Sa都在大會巧妙安排下，前後腳現身紅地氈。長期傳婚變的Baby，昨晚當然冇突破性地偕同黃曉明現身，雖然「孤軍作戰」，但她谷胸升Cup，激罕狂拋「壽桃胸」，以一襲森林仙子風的Deep V晚裝上陣，絕對夠晒驚喜！至於孖住好姊妹鍾欣潼（阿嬌）到場的阿Sa，同Baby口味類同，穿上低胸花裙大玩花仙子Look，雖然未如Baby般強勢「胸」猛，但仍交足功課，騷香肩又晒事業線。

本來陳偉霆、阿Sa及Baby三個只是同場，晚宴時三人更是各自一枱零互動，但尾聲卻促成「世紀尷尬」的場面！一眾嘉賓上台合照時，陳偉霆站在中間位置，之後上台的Baby，跟陳偉霆隔空對望後，保持「社交距離」，開始愈行愈遠，但是大會司儀及男星李現卻完全「唔通氣」，伸晒手兼講到口水乾，多次邀請一姐級的Baby也站在中間。雖然Baby身經百戰，之前更多次和陳偉霆同場不同台，但今次要同台兼埋身同框，的確被殺個措手不及。Baby展露尷尬但又不失禮貌的微笑，耍手擰頭多番推卻，又強作鎮定的表現禮讓，叫其他嘉賓上前「補位」，表現不安兼要拉着裙擺的她，多次急得沿地轉圈。

一直雙手插袋、靜觀其變的陳偉霆，人急智生，急拖楊冪，拉她站在身旁做「護身符」。雖然Baby只是被邀請站在楊冪身旁，和陳偉霆相隔一個身位，但她都不大願意，令夾在中間的楊冪，不時眼望望，左右為難。當Baby和李現等人你推我讓時，阿Sa已跟隨容祖兒及阿嬌等悄悄上台，不動聲色的「靠邊站」，和陳偉霆保持遠距離。最後Baby成功攝位，與陳偉霆相隔6個身位。

世紀同框這一幕立刻成網民熱話，並出現「#陳偉霆左Angelababy右阿Sa」等相關熱搜，網民紛紛笑稱：「比和前任同台更尷尬的，是和兩任前任同台！」、「李現一點眼力也沒有，笑死！」、「李現應該不知道陳偉霆和Baby是舊愛，一直在給Baby讓位置！」、「隔着屏幕都感覺好尷尬！」、「Baby躲陳偉霆？第一次看她在台上這麼轉圈圈！」、「陳偉霆最應該感謝的是楊冪！」