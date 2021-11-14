最窮戶口得幾蚊！馬貫東曾被誤為做道具組

近年彈起的藝人馬貫東曾試過戶只有幾元的跑龍套日子，他視影帝張家輝為目標，自揭當年為跟對方同場拍戲而當特約。有個富貴女友的他稱拍拖不會查對方家底，自己有能力自給自足，亦會盡力滿足女友要求。

馬貫東去年升呢成為男一，成功非僥倖，入行14年他一直默默耕耘，曾經歷過漫長的「茄喱啡」生涯，試過被誤以為在電視台做道具，最窮的時候戶口只剩下幾元，他表示：「撳唔到錢都試過好多次，最初段有問家人攞錢，但之後冇問，所以戶口咪剩幾蚊囉。」後來他憑《愛．回家之八時入席》的「十仔」角色而入屋，他坦言最要多謝黎耀祥，當年拍攝時對方會為他講解每場戲，是其良師益友。至於最想合作的對象，他首選偶像張家輝，並自爆入行初期曾跟對方同場演戲：「朋友話有套電影主角係張家輝，我問佢有冇嘢可以畀我做，臨記都可以，我做咗一場特約，同佢喺同一個環境下，睇到佢拍戲嘅狀態同神髓，覺得佢好百變，希望自己都可以好似佢咁。」

馬貫東與去年被揭與富貴女友拍拖，他稱事業剛起步，現階段以工作行先，愛情居次，問到結婚計劃，他說：「想工作穩定啲先，如果要佢咁唔穩定咁同我一齊，有啲對佢唔住，起碼買到層樓先。」雖然他自認並非愛情至上，但實際上是暖男一名：「你同佢一齊，佢想要乜，能力範圍內要滿足佢。（願唔願意為女友孭手袋？）如果佢真係攰都可以。」 對於被指專追有錢女？他認為清者自清：「我哋兩個人嘅事我哋最清楚，我識一個人我唔會查佢家宅，佢有錢唔代表我要用佢啲錢，我可以自給自足。（會唔會覺得女尊男卑？）唔會，就算你家底比我好都係要尊重對方。」