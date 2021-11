李靄璣離家出走5日　林奕匡用一招挽回老婆

出名係廿四孝老公歌手林奕匡(Phil)與李靄璣(Rikko)結婚4年,唔好睇表面好似咁甜蜜,原來背後都經歷好多風雨,李靄璣喺社交網自爆曾經離家出走,仲叫Phil 5日都唔好搵佢,連問去邊都唔准,聽落好任性,不過林奕匡照單全收,真係5日唔搵老婆,期間只係用一首歌嘅歌詞,成功令老婆喊爆,仲要認定對方係好男人。

李靄璣留言話:「當我要離家出走嘅時候,我同佢講,你唔好問我去邊,總之未來五日都唔好搵我,我要啲空間去好好反思。然後我自己一個飛走咗,佢一路都冇搵我。之後有日我喺check電郵嘅時候,發現佢其實send咗個email畀我,然後quote咗Adele既一首歌「Don't you remember」嘅一段歌詞畀我。“Gave you the space so you could breathe kept my distance so you would be free And hope that you find the missing piece To bring you back to me”我一睇到呢啲歌詞之後,眼淚不停地留,真係超級感動, 因為我可以感受到佢係有幾愛我,佢從來都唔會強迫我,就算佢知道佢有機會永遠失去我,但係佢都好尊重我嘅決定,就係希望保持距離,守護着我,期盼我會回心轉意。呢種男人邊度搵」。真係甜到糖尿!網友就留言「遇上對的人好幸福」。