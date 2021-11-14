新版《十月初五的月光》　呈現不一樣的胡鴻鈞

藝人胡鴻鈞、何依婷、羅天宇等演出的台慶劇《十月初五的月光》，將接檔《換命真相》於本月22日（下周一）首播，雖然舊版本當年大受歡迎，但眾人卻無懼比較，似乎對新版信心十足，而該劇早前發布宣傳海報，除了三位主角企正C位，米雪、姚嘉妮、郭子豪及石修於劇中亦有一定影響力。眾多主要角色中，網民對胡鴻鈞及姚嘉妮的演出最為關注，胡鴻鈞之前飾演的「初哥哥」由張智霖擔正，監製陳志江揚言不擔心會被比下去，還大讚胡鴻鈞表現不俗：「佢係一個好活潑開朗嘅人，所以睇佢啲戲會好開心。而且佢做感情戲都做得好好，有場獨腳戲做得好出色，係以往你哋冇見過嘅胡鴻鈞。」

「萬朱沙華」姚嘉妮則以潑辣馳名，不少網民擔心她演得未夠「八婆」，不過劇照中的她舉手投足都有一股「辣勁」，絕對能媲美陳曼娜。而該劇還有劉佩玥、張頴康、莊思明、余德丞、黃嘉樂、丁子朗等作特別演出，陳志江指每位演員均有發揮：「劉佩玥要好後期先出場，但佢個角色係擔當住非常重要嘅任務，大家一定會鍾意嘅。丁子朗就做毒男，個造型都幾特別，但現階段暫時保持神秘感先。余德丞係年輕版祝展輝，都幾多戲份，而佢都充分演繹到小鮮肉嘅感覺。黃嘉樂個角色就會同萬朱沙華嗌交，係咪聽落都好刺激？」