朱古力主題下午茶　甜甜蜜蜜

來到秋冬，來一杯熱朱古力，香甜又暖笠笠，想進一步感受朱古力細膩甜味，以朱古力做主題的下午茶，肯定能滿足各位朱古力控的要求。無論是和閨密分享，又或是情侶約會品嘗，都夠晒Sweet。

雪糕任食

黑膠唱片是音樂發燒友的收藏珍品，現時賣少見少，每一張價值都很珍貴。尖沙咀Hotel Icon的餐廳Green和比利時朱古力品牌GODIVA合作，推出「GODIVA甜蜜獻禮」下午茶。下午茶架特別以黑膠唱盤造型設計，內裏有多款由酒店行政總廚何偉誠師傅用朱古力設計的甜品，包括檸檬馬鞭草覆盆子馬卡龍、酒漬櫻桃黑朱古力、自家製碎榛果朱古力、伯爵茶黑朱古力慕絲及2粒原裝朱古力等。鹹點有朱古力脆皮鴨肝慕絲伴黑魚子、甜蝦血色瑪莉、挪威煙三文魚伴三文魚籽和辣肉腸橄欖串等，最開心是2小時可任食士多啤梨朱古力及朱古力軟雪糕，每位客人可獲贈精選朱古力，星期六、日及公眾假期惠顧的賓客，會額外贈法國氣酒酒乙杯，感覺更歡樂。

朱古力添酒香

朱古力加點酒可讓味道和層次更複雜，兩者用來製作甜品，風味更佳。尖沙咀海景喜福洲際酒店酒店大堂酒廊和Baileys及República del Cacao合作，由現時至2022年1月31日推出甜酒 × 南美朱古力下午茶，法籍行政糕餅總廚Jean-Marc Gaucher選用可可含量在31%至75%的朱古力，製作出花生醬牛奶朱古力熱情果蛋糕、甜酒海鹽焦糖粟米餅、甜酒朱古力咖啡迷你蛋糕等甜品。另外還有富南美風情的鹹點，包括檸檬香草醃蝦多士、牛肉芝士玉米片、甜粟米雞粒釀墨西哥辣椒、煙三文魚牛油果脆餅、番石榴杏仁啫喱配意大利藍芝士香草蛋糕等，惠顧客人可獲贈比利時朱古力愛爾蘭忌廉甜酒Chocolat Luxe一杯。