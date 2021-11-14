林家棟劉雅瑟由頭打到尾　絕不留力！

影帝林家棟、劉雅瑟等演出的電影《智齒》，片中為交待二人苦苦相逼的宿命，打從第一場相遇戲份開始一直打到尾，絕對沒有喘息空間，由於該片導演鄭保瑞出名要求高，令兩人初碰頭就已經要使盡全力，雅瑟每場都遭受家棟以及沈震軒為首的不法份子拳打腳踢，令她也不禁表示「好緊張」：「第一天就要拍被追打戲，真的很有挑戰，很考驗體力。我知道家棟哥都是全程投入角色，因此大家都拼盡全力去完成每一場戲，除了花力量在動作上，亦要兼顧角色關係。」更指於導演要求下毫不留力：「動作戲不是那麼容易，但我們配合得不錯，在互相扶持的氣氛下拍攝。家棟哥非常友善，就像個大哥般照顧身邊的人，我們有很多共同話題，聊天聊不完啊！」

至於家棟則以「好爽」形容今次拍攝過程：「呢個故仔係講兩個罪疚的人依附而生，我同雅瑟嘅角色喺唔同時候都有落錯一啲重大決定，但係恨錯難返，希望拼盡每一口氣去救贖自己。我收到劇本嘅時候，覺得呢個角色可以講話係自己近五年最有生命嘅角色，潛藏住執着同仇恨去生活，跌咗落去深淵。追打雅瑟嘅場面就係因為呢份執着而造成，其實喺傷害佢嘅時候，狀態係非常傷痛。」