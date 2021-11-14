黎燕珊護膚緊要過揀老公　黃芷晴學整甜品想開餅店

藝人黎燕珊、黃芷晴、張彦博和鄭健樂今午（14日）出席活動，黎燕珊分享個人護膚秘訣，她說：「平時會用香薰油浸浴同搽面，保持皮膚滋潤，有朋友仲教我點一兩滴喺頭頂，話可以幫助增強記憶力添，你知我哋拍劇要背好多對白嘛。」她笑稱護膚是她人生最重要事業：「唔食都冇所謂，護膚同運動一定要做，仲緊要過揀老公，哈哈！」

黃芷晴則表示想學習香薰治療：「之前有整過香薰蠟燭，想試吓整番梘。（會唔會搵埋爸爸黃日華一齊學？）都想呀，不過嚟緊12月要擺市集，所以未有時間，同埋我同佢啲時間唔係好夾，佢朝早起身跑步，下晏返嚟瞓覺，我就晏晝先起身，冇乜時間陪佢去街，所以想搵啲活動同佢一齊做吓。」

準備婚宴展身手

正忙於學習製作甜品的她，將於朋友婚宴中一展身手，她說：「朋友都知我想開餅店，佢月底結婚話到時會畀個甜品Corner我練習吓。（朋友咁好有冇介紹好男仔你識呀？）又冇喎哈哈，不過慢慢嚟啦我OK嘅，幾自由吖，同埋之前有屋企嘢要兼顧，依家得閒啲想做番好啲事業先。（你唔急但爸爸急唔急？）佢更加唔急，完全冇同我討論呢啲嘢。」