炎明熹拍劇經歷第二人生　姚焯菲終於知咩叫早起

藝人炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）及鍾柔美（Yumi）等，下午出席《聲夢傳奇2》初選活動，與成功進入50強的其中10位參賽者同場。10位參賽者年紀最小為15歲的小女孩林爾琪，最大為28歲的金永衡，今次更有說得一口流利粵語的混血兒、「翻版謝嘉怡」安妮參賽，十分多元化。

升呢師姐的Gigi、Chantel及Yumi面對一眾後輩，Gigi慨嘆時光飛逝，Chantel則謂：「部份參賽者年紀比我哋大，可能我哋要跟佢哋學習就真！」回憶起參賽時的蝦碌事件，Chantel笑說：「第2次面試時一開頭我入錯key，我直接問可唔可以重頭再嚟，後來聽工作人員講番，原來當時我好大膽。」Gigi笑言面試時緊張到要飲水，但不小心把水樽撞到結他發出巨響：「我覺得對唔住支結他，而最後都冇彈到，同埋當時生咗好大粒瘡喺個鼻隔籬，哈哈！」

談到3人參演的劇集《青春本我》倘有1天便煞科，Chantel苦笑：「我終於明白咩叫早起，試過朝早5點要起身化妝。」Gigi就表示：「拍劇就好似經歷第二人生一樣，因為之前從未試過。（約工作人員食飯？）如果可以都想㗎，今次係大家一齊努力嘛。」