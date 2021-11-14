吳婉芳大仔胡智略娶霍英東孫女　張學友唱歌贈興

前港姐吳婉芳大仔胡智略（Caspar）與霍英東孫女霍詠盈（Caroline）相戀多年，原來 前日（12日）2人拉埋天窗，低調舉行豪門婚宴，有份出席嘅賓客於社交網分享相片，才令喜訊曝光！婚禮上Caroline身穿拖尾婚紗、披上頭紗，翹住爸爸手臂出場，隨後一對新人交換戒指，場面浪漫。

於婚宴上，曾被指似足木村拓哉嘅Caspar，Rock爆表演結他，Caroline則以小提琴伴奏，相當合拍。當晚賓客陣容鼎盛，除有曾志偉、陳百祥外，吳婉芳契哥張學友更擔任表演嘉賓，獻唱《愛是永恆》、《每天愛你多一些》等甜蜜歌曲，炒熱氣氛。

而Caroline今日（14日）亦於社交網大晒結婚照，並表示：「家人是Caspar和我人生中最重要的人。我們能結為夫婦，最想多謝的是我們的家人。謝謝您們無私的愛和支持，我們會並肩地走未來的路，把您們的愛和教導延續下去。感謝賓客朋友們的厚愛和慷慨，很榮幸有您們見證我們展開人生新的一頁。謝謝兄弟姐妹們，以前跟將來都陪伴我們成長。」

而吳婉芳亦有多謝各位出席大仔婚宴嘅賓客：「多謝所有親朋戚友嘅蒞臨同祝福，我好開心大仔終於成家立室，佢同新抱仔拍拖幾年有情人終成眷屬，希望佢哋可以開開心心，白頭到老，永結同心。因為我哋都唔係娛樂圈人，所以都係好似一般人咁籌備婚禮，亦冇特別通知打擾傳媒，多謝你哋仍然咁關心我。」