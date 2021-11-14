《喬家的兒女》進入高潮！宋祖兒老公偷食激到早產

內地高口碑倫理劇《喬家的兒女》正在港台電視31「國劇830」時段熱播，劇集差不多去到最後階段，漸入高潮，喬家5兄弟姊妹在婚姻路上兜兜轉轉，各自遇上人生中的考驗。

大哥喬一成（白宇飾）與在美國的妻子葉小朗終於簽下離婚協議書，正式回復單身。之後一成因工作關係而遇上地區宣傳部長項南方，2人互生好感，開始交往，不過，當他見到項南方居住的高級洋房，令他心生自卑，但最後他也突破心理關口，2人終成眷屬。

喬二強（張晚意飾）下定決心與同床異夢的孫小茉離婚，並鼓起勇氣向暗戀多年的馬素芹表白。雖幾經波折，二強憑對愛情的堅定不移，終得償所願跟馬素芹結婚，並視對方的兒子為己出。

至於夫妻相處融洽，但婆媳關係惡劣的喬三麗（毛曉彤飾）與老公王一丁購買了新房子，脫離奶奶居住，期間王一丁遇上工業意外，王媽媽又患上癌症，三麗放下恩怨，全心全意照顧王媽媽，同時得悉老公的身世秘密，亦明白到為何王媽媽一直以來如此冷待大仔王一丁，而偏心細仔。

喬四美（宋祖兒飾）與戚成鋼新婚不久，即發現原來老公被軍隊開除是因為桃色問題，但四美仍選擇願諒對方，不過在四美懷孕期間，戚成鋼背妻偷食，四美因受刺激而早產入院，戚成鋼聲淚俱下道歉，四美再度原諒對方，怎料戚成鋼死性不改，對方父母要求戚成鋼賠錢否則告他強姦，性格倔強不服輸的四美至此仍持堅不離婚。

早婚的喬七七（周翊然飾）和楊玲子的孩子出世，然而楊玲子並不開心，更拋下初生的女兒不管前往上海，之後要求跟七七離婚，七七對此欣然接受，並肩負起照顧女兒的責任。現時《喬家的兒女》除了可在港台電視31收看外，港台網站（tv.rthk.hk）、流動程式RTHK Screen亦會同步播出，並提供節目重溫。