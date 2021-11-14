許廷鏗自爆陷入多角戀：被20個女仔攬好唔慣

歌手許廷鏗（Alfred）今日（14日）以「天使長」身份，現身旺角鬧市街頭出席聖誕主題活動，笑嘲猶如天使落入凡間感覺：「好多年都冇嚟旺角，以前唱片公司喺附近，就成日嚟行街、食吓臭豆腐。」下個月便是聖誕節，問到會否拍住拖浪漫過？他搞笑自爆最近陷入「多角戀」：「最近萌生咗廿幾段感情，一係冇女仔，一有就廿幾個，真係手忙腳亂，平時係男女授受不親，但佢哋一見到我係衝埋嚟攬住，係有啲唔習慣。」而其實他所說的是《全民造星IV》的女學員，打趣追問被女攬時不應好好Enjoy？他抵死笑話：「應該要，話晒冇Enjoy咁多年，但冇辦法，對佢哋係親情非愛情。」而佳節正日更是選秀節目的決賽，故他說要在工作中度過：「呢個聖誕充滿期待，至於拍拖嘅話就有得拍係好嘅，但我都過咗好多個Lonely Christmas。」

偏心「翻版炎明熹」Marf？

問到有否特別偏心於某一位學員？Alfred直認有，再問是否「翻版炎明熹」Marf？他花心笑說除了她之外，還有其他心儀學員：「仲有好多未出嚟，大家陸陸續續就睇到我嘅偏心，亦都有啲係之前大家話塞咗畀我好慘，但Sorry，之後佢哋會變成Super Star！」續透露拍攝進度去到決賽前階段，跟學員感情日漸增長，愈來愈捨不得Foul人：「佢哋真係進步好多、又叻。（係合格導師？）有學員講『一日為師，終身為父』，我都信佢講真話嘅！」