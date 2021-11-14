劉威煌首間飲品聯營店開張　群星力撐！

由歌手劉威煌代理的台式飲品今年踏入第4個年頭，今日（14日）為其首間飲品聯營店舉行開張剪綵儀式，圈中好友海俊傑、伍仲衡出席到賀，而黎瑞恩、何婉盈、區永權與太太等送上花籃恭賀。

本身已擁有3間台式飲品店的劉威煌表示與圈外朋友合資首次開聯營店，共投資過百萬港元，希望其台式飲品店下年進駐旺角及大埔開分店：「本來想喺將軍澳開店，但搵咗2年，等到依家依然插針都插唔入。」

劉威煌除了飲食版圖愈搞愈大之外，最近更成立製作公司，應美國男裝服裝品牌邀請擔任品牌形象及宣傳推廣，海俊傑及伍仲衡特登穿上由他贊助的服裝出席，威煌感動謂：「唔使多講㗎喇，我會永久贊助海俊傑及伍Sir（伍仲衡）永久任食、任飲、仲任穿服裝。」

剪綵儀式原本中午12時正舉行，但因伍仲衡遲大到，結果遲了半個鐘才舉行，他歉疚說：「頭先我冇啦啦去咗欣澳，明明揸車導航set咗上水，但導航就帶咗我去青馬大橋，仲入埋欣澳，心急到我不得了，我一早出咗門口㗎啦，要兩位老闆等埋才剪綵，極之唔好意思！」問到伍仲衡是否羡慕劉威煌愈搞愈多生意？他直言：「我好戥佢開心，唔會羡慕，因為我只喜歡做音樂，音樂就係我全部及唯一的生意，只想專心做好音樂，其他生意唔會諗。」

而海俊傑與太太晨早到場恭賀，他笑言：「為咗（劉威煌）隊長晨早起身都值得，其實我哋認識係因為細佬海俊文都係巨聲幫，當年隊長成日去我細佬屋企玩，之後就同隊長做咗好朋友，佢嘅嘢一定撐！」而海俊傑的太太早前開辦了香薰蠟燭工作室，他開心透露生意不錯，太太逢星期五、六、日都要教班，雖然與太太各有各忙，但兩人一定會爭取時間拍拖。