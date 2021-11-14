余香凝唔八卦妹妹《造星IV》20強止步

藝人余香凝（Jennifer）與蘇麗珊出席有份主演的電影《緣路山旮旯》首映，該片成為香港亞洲電影節閉幕電影，而蘇麗珊舊愛游學修則以香港亞洲電影節大使身份現身。

Jennifer透露上年拍攝時已有孕在身，經常感到疲倦，幸獲拍檔岑珈其及導演照顧：「拍嘅時候我仲係瘦，但補戲嘅時候就肥咗，所以就要加句對白，你仲乜呢排肥咗。」提到最近她帶女兒與珈其的兒子見面，問到是否對親家？她笑言：「好開心見到，可以考慮吓，但我叫佢個仔打多啲籃球，我預計我個女會幾高，兩個小朋友都想互相接觸吓咁，雖然我個女細佢個仔4個月，但就肥過佢。」另外，Jennifer的胞妹余潔滢參加《全民造星IV》，她稱有追看節目及鼓勵對方：「我擔心佢冇嘢食，我見佢好瘦，佢唔係專登減肥，應該係因為壓力。（傳妹妹20強止步。）我冇問佢，我唔想知個賽果所以冇同佢八卦，因為知道賽果我就唔會睇。」

至於蘇麗珊以新髮型示人，她說：「我電到成個獅子頭咁，但尋日洗完頭發覺唔掂，我叫髮型師幫我紮辮，整細啲個髮型，否則嚇親大家。（對個髮型滿唔滿意？）同我想像中有落差，我要學吓點紮頭髮，大不了剪短，反正好多人話我短頭髮好睇啲。（男友有咩意見？）佢由始至終都冇話靚，只係話型、有新鮮感，好有說話技巧。」講到跟舊愛游學修同場，她稱已非首次，之前在工作場合也有碰面，問到會否感尷尬？她說：「冇尷尬，大家都有點頭，我都有睇佢嘅網上節目。」