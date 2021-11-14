重返TVB搞通靈選秀騷！梁思浩碌人情卡請佘詩曼

「鬼王」梁思浩和無綫世紀破冰，18年後光榮重返娘家，主持東南亞首個通靈選秀的全新節目《通靈之王》，構思相當新穎。節目中他私碌人情卡請得6位至具人氣，來自不同門派的大師級任導師圑，包括李居明、麥玲玲等，在14集節目中透過不同的考驗選出冠軍成為「通靈之王」，而節目有2集前傳先介紹比賽，之後14集節目正式開始選秀。

日前思浩接受專訪時表示：「比賽係就好似搵特異功能嘅人咁，譬如要佢哋用自己嘅方法去估牆後有幾個男人、女人，參加者全部都係有料嘅，佢哋會計到出嚟。」而香港只是節目的第一站，第二季開始則在東南亞，如新加坡、馬來西亞，作全球性選秀。至於參賽的候選「通靈王」，他直言連自己都感意外及驚喜：「好得意，15個參賽有電影明星、亞洲小姐、TVB藝人，同泰王睇風水嘅，全部都平均30歲，我冇諗過，佢哋轉咗行，因為玄學風水好搵錢。」

思浩話真心欣賞這班「環璄不變，心態變」的年輕參賽者：「放開眼光，試多啲新嘅嘢，覺得原有行業賺唔到錢、冇去向，咪試吓其他嘢。」正如沒有人知道陳自瑤是「新一代配音之王」，當時他亦有讚過她具配音天分，所以他覺得「唔試又點知呢？」他還爆料，指節目中還有大班圈中令觀眾驚喜的好友撐場，近年鮮在無綫出現但觀眾感期待的藝人，將會在特別環節跟觀眾見面，其中一位就是跟他相識23年合拍《雪山飛狐》的佘詩曼（阿佘）：「我打畀阿佘，點知佢二話不說話得，仲話我18年同無綫破冰喎，『點解唔賀你呀』佢依家喺成都拍戲，一返嚟香港就上我度，有啲嘉賓超過20年冇返無綫，佢哋個個都講我返無綫成為熱搜，原來大家咁有興趣，呢樣係意料之外。」

雖然外界對他重返無綫第一炮充滿期待，但沒有構成任何壓力，因為他再為無綫效力只為圓夢而非「求分數」，他又說：「原來大部分人都鍾意睇大圑圓結局，感覺係家人返咗屋企。」但他沒有「返無綫返得遲」的感覺，因人與人之間要講緣分，冥冥自有主宰，否則若不是離開娘家，令他到有線、NowTV「深造」，助他取得「東南亞鬼王」之名，現終可載譽歸來：「覺得我今日以咁樣返去TVB嘛？返嚟都遇上困難，但人唔係遇上困難就退縮囉，堅持到最後都會贏，每個人有條路，可以行遠啲，我唔會抹殺咗喺呢17年嚟嘅其他電視台嘅功勞嘅。」對於回歸無綫後的感覺，他覺得：「既溫馨又陌生囉，好開心遇番啲舊同事，學柴九話齋『人生有幾多年10年』。」

除返無綫任節目監製外，思浩已準備好兩個類似金宵大廈的劇本，不排除相隔逾20年再拍劇：「想我拍劇、做司儀都冇問題，新一代應唔知我係拍劇出身，呢幾年我鍾意做創作，如果曾志偉要我畀。」不過他亦有條件就係要開心：「我喜歡同人合作寫劇本，仲要加入我哋嘅班底，要保住佢飯碗，可以集合黃宗澤、阿佘、吳家樂同苑瓊丹，當朋友聚會，要我再度多個劇本出嚟都得。」

Credit：

Sponsor Location：柏寧酒店

Markup：Mr Joe Chan Pak Cheung

Hair Stylist：Mr Billy Cheong by Hair Duo