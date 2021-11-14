水湊美緒　挑戰最大露出度

冇錯，日本寫真界不斷有新人、靚相面世，業界對女優嘅需求好大，但唔代表每位女優都有機會出實體寫真集，畢竟紙張貴、印刷成本又唔低，加上同行競爭劇烈，反應唔好，分分鐘蝕入肉，所以獲得出版社邀請出書嘅女優都有番咁上下知名度同成績，而且為咗吸引眼球，拍攝尺寸上都會偏向大膽，好似今次為大家介紹嘅水湊美緒，就喺新作中挑戰個人嘅露出度！

至極之美胸

好多人以為只要個胸夠大，男人都會忍唔住望多兩眼，但要成功令男人着迷，胸形一定要生得靚，好似上圍達P Cup嘅風子，車頭燈好似籃球咁大，所以拍埋AV都冇法子突圍。至於今年24歲嘅美緒，雖然上圍只係D Cup，但生得飽滿又堅挺，仲好有彈性，所以被稱為「至極之美胸」，迷倒唔少男士。除咗胸形夠靚，阿妹仲有一副甜美嘅樣子，氣質清純，笑容好有陽光氣息！

愛玩Cosplay

美緒讀大學時已愛玩Cosplay，後來仲去到福岡一間女僕咖啡店打工。講真以阿妹咁標青嘅外形，唔做模特兒真係嘥料，佢亦知道自己有本錢喺演藝圈發圍，所以冇幾耐之後就去咗東京，先做模特兒吸人氣，繼而獲得加入女子組合嘅機會，家陣已經成為7人女子組合babababambi嘅成員。除咗喺舞台唱歌跳舞之外，美緒亦會拍吓寫真，最近仲有幸推出首本實體寫真集添！

返娘家露體

正如之前所講，唔係個個女優都可以享有推出實體作品嘅待遇，飲水思源嘅美緒，為咗隆重其事，決定返回福岡同九州取景，仲特別去到娘家演出！阿妹話，要喺自己屋企擺出晒胸又翹臀動作，真係有少少唔習慣，但可以同自己嘅愛貓一齊演出，心情又好興奮。另外，佢仲表示，呢次寫真演出可以話豁出去，挑戰個人最高露出度，甚至試過上身全裸對住鏡頭，只係用少少物件遮住重要部位，真係好誘人！