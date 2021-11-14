冇後悔離巢！周家怡捉緊所有機會：唔覺得自己紅

「英皇一姐」周家怡近年於影視圈大展拳腳，迎來事業高峰期！她事隔9年再拍無綫劇《星空下的仁醫》，飾演醫生的她事前為說服自己「轉行」行醫做了不少準備工作，上網搵海量手術片當煲劇：「最初睇係覺得好核突，但睇睇吓就麻木咗，今次可以入埋手術室做手術真係好好玩！」更搞笑自爆拍完劇一度走不出角色，代入感重到有日去醫院做身體檢查，險泊醫生專用車位。

重回「娘家」開工的她直言感受很大，踏入電視城一刻回憶即湧現，展開尋找「腳毛」之旅：「行番好多以前行過嘅路，同導演、編審、幕後同事吹水嘅地方，佢哋真係由細睇到我大，覺得人生眨吓眼就過咗10年，以前又喺呢度10幾年，好記得我係17歲入訓練班，啲感覺返晒嚟！」

以劇本行先

若然時光倒流，她直言都會揀「離巢」路，捉緊身邊所有演出機會：「點都試吓先，唔得先再算！明白到有好多嘢都唔係自己可以控制到，譬如有冇戲做、喺呢行仲行唔行到落去、觀眾鍾唔鍾意你，而我控制到嘅就係機會嚟到盡力做好個角色。」她續說不排除再接拍無綫劇，劇本可謂最大「利誘」，永遠都會是以作品行先。

她近年專注向電影發展，成功打響知名度，惟她謙爆拒認當紅，更笑言希望事業高峰期可以再高：「啲人成日都話我好正、好多嘢拍，但又唔覺得自己好紅，不過今年可以劇接劇咁開我都好感恩，尤其是好難得遇到好嘅團隊，同埋啲劇本都係我好鍾意，帶到唔同訊息畀大家反思。」